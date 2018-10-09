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كُتّاب وآراء
دراسة: شعب المايا استخدم الملح في المقايضة
كشفت دراسة عن أن حضارة المايا لم تكن تنتج وتخزّن الملح منذ أكثر من ألف عام فقط، بل كانت تستخدمه كوسيلة مقايضة للحصول على منتجات أخرى.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها جامعة لويزيانا الحكومية ونشرت الاثنين إلى النتيجة المذكورة بعد تحليل بقايا الأدوات الحجرية التي عثر عليها في دولة بليز.
وأكدت الدراسة أن هذه الحضارة كانت تستخدم الوسيلة التقليدية في معالجة حجر الملح على النار في مبان خشبية للحصول على الملح الذي كان يستخدم لاحقا في حفظ الأغذية.
كذلك في تحليل الأدوات الحجرية التي عثر عليها في المكان المعروف باسم "أعمال من ملح باينس كريك" جرى اكتشاف أدلة على أن حضارة السكان الأصليين القديمة كانت تستخدم الملح في حفظ الأسماك واللحوم.
ووفقا لما ذكرته الدراسة المنشورة في مجلة (دفاتر من الأكاديمية الوطنية للعلوم) العلمية، فإن أفراد المايا كانوا يحتشدون على متن زوارق عند الساحل أو يتوغلون لمسافة ما يقرب من 15 ميل (24 كلم) في الأنهار للقيام بالتبادلات التجارية عبر الملح على نحو مميز لهذه الحضارة.