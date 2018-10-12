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الرئيسية | منوعات | تليسكوب يرصد "تدفقات راديو سريعة" في الفضاء

تليسكوب يرصد "تدفقات راديو سريعة" في الفضاء

تليسكوب يرصد "تدفقات راديو سريعة" في الفضاء
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 00:34

رصد باحثون باستخدام تليسكوب راديوي، في غرب أستراليا، 20 إشارة لموجات راديوية غامضة وقوية تعرف باسم "التدفقات الراديو السريعة" خلال العام الماضي؛ وهو تقريبا ضعف عدد مثل هذه الإشارات المتفردة التي رصدت على مستوى العالم منذ اكتشافها عام 2007 .

كما رصد الفريق التدفقات السريعة الأقرب والأكثر بريقا التي يتم رصدها على الإطلاق، وفقا لنتائج نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية.

رئيس فريق الباحثين ريان شانون، من جامعة سوينبيرن للتكنولوجيا، قال: "باستخدام التكنولوجيا التلسكوبية الجديدة 'أستراليا سكوير كيلومتر أراي باثفايندر'، أثبتنا أيضا أن التدفقات الراديوية السريعة تأتي من الجانب الآخر من الكون وليس من منطقة مجرتنا".

يشار إلى أن التدفق الراديوي السريع هو نبضة راديوية عالية الطاقة تأتي من خارج المجرة وتستمر لعدد فقط من المللي ثانية. ولا يعرف العلماء السبب وراء هذه الموجات الراديوية الغامضة ، أو المجرات التي تأتي منها ، ولكنهم يقولون إنها بالضرورة تحتوي على طاقة غير معقولة يساوي كم الطاقة الذي تطلقه الشمس خلال أكثر من 80 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سؤال الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 00:58
سؤال من فضلكم اشك دائما في ان هنالك مخلوقات غير الجن والإنس في الكون . هل هنالك إشارة لذلك في القرءان الكريم ؟
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