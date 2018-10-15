24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "رحلة العذاب" تنغصّ الاستمتاع بجمال "أقشور" وسط جبال الريف
- المغرب والجزائر .. من الحرب العسكرية إلى المعركة الاستعراضية
- وسْم "ماساكتاش" يُلقي حجرا في بِرْكة عنف المغاربة ضد النساء
- الخطب الملكية .. التشخيص اللاذع والانتظارات على أرض الواقع
- القرض الفلاحي يوزع سلفات بقيمة 74 مليار درهم
ندوة تعدّد فوائد الشرب من الصنبور ومضار "المياه المعلّبة" بالمملكة (5.00)
- رفيقي: إحالة آيةٍ في سورة الفاتحة على اليهود يشجع على الكراهية - (130)
- الخطب الملكية .. التشخيص اللاذع والانتظارات على أرض الواقع - (67)
- تعليمات أمنية جديدة .. حموشي يشدّد على تطوير شرطة النجدة - (66)
- "مسيرة البيضاء" تُنادي بمحاكمة المُفسدين والتوزيع العادل للثروات - (61)
- خطيبة خاشقجي: هذا شرطي لقبول دعوة ترامب - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ديزني تعيد علاء الدين بشحمه ولحمه إلى السينما
من المنتظر أن تعيد شركة ديزني قصة علاء الدين والمصباح السحري إلى دور السينما.. ولكن ليس من خلال الرسوم المتحركة بل فيلم جديد تطرحه في ماي من العام المقبل.
تدور أحداث الفيلم حول الفتى الفقير علاء الدين الذي ينجح بمساعدة جني المصباح السحري في الزواج من الأميرة ياسمين.
وقالت ديزني إن الفيلم الذي جرى تصويره في بريطانيا والأردن من إخراج جاي ريتشي وبطولة النجم ويل سميث في دور الجني ومينا مسعود في دور علاء الدين وناعومي سكوت في دور الأميرة ياسمين.
وعبر ويل سميث عن حماسه للعب دور الجني قائلا عبر حسابه على موقع إنستغرام "أخرجوني!! أتلهف أن تروني وأنا أزرق!" في إشارة إلى لون جني المصباح السحري.
وطرحت ديزني إعلانا ترويجيا لفيلمها الجديد على موقع يوتيوب قائلة إن الفيلم يتضمن إعادة تسجيل الأغاني الأصلية للفيلم التي كتب كلماتها آلان مينكن وهاوارد آشمان وتيم رايس إضافة إلى أغنيات جديدة.