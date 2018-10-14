لماذا ومتى تكون إزالة الجليد عن هياكل الطائرات مهمة؟

هسبريس - د.ب.أ

لقد مر جميعنا بهذا؛ إنه الشتاء والطقس بارد وأنت جالس في الطائرة، بانتظار أن تقلع أخيرا، ولكن الطائرة مازالت على المدرج لأنها مازالت بحاجة لإزالة الجليد. ورغم الانزعاج فهي عملية ضرورية وإليك السبب:

من المحتمل أن يتراكم الجليد على الطائرات عندما تكون درجات الحرارة دون درجة التجمد وعندما يكون الرطوبة عالية بالجو .

وإذا كانت درجات الحرارة أقل من هذا بكثير، فإنه أقل احتمالا أن تحتاج الطائرة لإزالة جليد، لأنه حتى أصغر قطرات الماء ستتجمد مباشرة فوق سطح الطائرة وهو ما لن يؤثر على ديناميكية الهواء للطائرة.

ولكن عندما تكون درجات الحرارة أقل من نقطة التجمد مباشرة، يمكن للمياه أن تسير تجاه مؤخرة الطائرة قبل أن تتجمد لتصير ثلجا واضحا وهو ما يعني أن الطائرة لم تعد آيرودينامية. وإذا حدث هذا بينما لا تزال الطائرة على الأرض، يتم إزالة الجليد عنها إما بسائل إذابة الجليد أو بهواء ساخن. ولكن غالبا ما يتكون الجليد حول الطائرة بينما لاتزال في الجو وفي هذه الحالات هناك عدة آليات على متن الطائرة يتم تفعيلها لإزالة الجليد.

إذن لن تلاحظ أغلب الوقت أن الطائرة يتم إزالة الجليد عنها لأن هذا يحدث وهي في الجو. وعندما يحدث هذا على المدرج سيتقبل أغلب الركاب هذه الدقائق الإضافية القليلة من التأجيل في مقابل رحلة آمنة بصورة أكبر.