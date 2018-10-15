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أسرة ملياردير مختطف تدفع نصف مليون دولار لمن يكشف مكانه

أسرة ملياردير مختطف تدفع نصف مليون دولار لمن يكشف مكانه
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 05:30

أعلنت أسرة الملياردير التنزاني المختطف محمد ديوجي عن مكافأة قدرها نصف مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى معرفة مكانه.

وقال أحد أفراد الأسرة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التنزانية دار السلام، إن المكافأة المالية ستمنح لأي شخص يدلي بمعلومات .

ورفضت الأسرة تلقي أسئلة من الصحفيين، وطلبت إتاحة الفرصة لها للتعامل مع القضية في سرية. ووعدت الأسرة بضمان عدم ذكر هوية أي شخص يتقدم بمعلومات.

ومن ناحية أخرى، ألقت الشرطة القبض على ستة أشخاص آخرين فيما يتعلق باختفاء ديوجي ، ليرتفع عدد من تم استجوابهم حتى الآن في القضية إلى 26 شخصا.

يشار إلى أن ديوجي، الذي تفيد التقارير بأن ثروته تبلغ 1.5 مليار دولار، قد اختطف لدى مغادرة فندق في دار السلام يوم الخميس الماضي.

ويمتلك ديوجي، صاحب الـ43 عاما،تكتل مجموعة "ميتل" التي تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات؛ بينها التجارة والزراعة والخدمات المالية.

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