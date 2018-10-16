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جمل يذهل الركاب على طريق في جنوب ألمانيا
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 05:07
ذكرت الشرطة أن جملا متوقفا على جانب طريق في جنوب ألمانيا قد تسبب في ذهول مستقلي المركبات في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الجمل شوهد وهو يقف في موقف للسيارات على جانب طريق رئيسي بالقرب من سان جورج، وهي بلدة في الغابة السوداء.
واتضح بعد ذلك أن الجمل هو جزء من سيرك متحرك يعد لعروض في منطقة مجاورة.
واتضح أن مالكي الجمل تركوه ليرعى، ما سمح له بالتسكع على جانب الطريق القريب.
وأبلغ أحد الركاب الشرطة بعد أن شاهد الجمل يبدو حائرا على جانب الطريق.