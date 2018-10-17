سرقة دراجة شاب بعدما قطع بها 11 ألف كيلومترا في جولة حول العالم

هسبريس ـ مُتابعة

بعد أن مر بها على 20 دولة وقطع مسافة 11 ألف كيلومتر في محاولة لتسجيل رقم قياسي لرحلة بالدراجة حول العالم ، تعرض شاب بريطاني لسرقة دراجته في شمالى أستراليا.

وفي اليوم رقم 103 من بداية مغامرته ليكون الشخص الأصغر سنا على الإطلاق الذي يقوم برحلة بالدراجة حول العالم ، استيقظ تشارلي كونديل، وعمره 18 عاما، في نزل بمدينة تاونسفيل في ولاية كوينزلاند ليجد دراجته القيِّمة قد سرقت.

وسرقت أيضا مع الدراجة جواز سفر الشاب البريطاني والمستلزمات الخاصة بالتخييم وركوب الدراجة.

وقال كونديل إنه بعد 11 ألف كيلومتر، ارتبط للغاية بدراجته ذات اللونين الأسود والأخضر وتحمل العلامة التجارية "سيرفيلو"، والتي كان يطلق عليها كولين.

وأطلقت شرطة كوينزلاند نداء نادرا للشعب من أجل عودة الدراجة، وقالت في بيان :"لا يمكن له أن يكمل محاولته لتسجيل رقم قياسي بدون عودة الدراجة إليه".

وقال كونديل لهيئة الإذاعة الأسترالية :"الدراجة تعني الكثير بالنسبة لي ... أعلم أنها مجرد دراجة ، وأن المرء يمكنه أن يحصل على أخرى ، ولكن هذه الدراجة بشكل خاص قد مرت بالكثير من المعاناة وذهبت بي إلى الكثير من التجارب المذهلة".

وأضاف :"لقد أطلقت الكثير للغاية من الرسائل ، وعرض الكثيرون المساعدة ، وأماكن لإيوائي ، وتم عرض زوج من الدراجات علي".

واجتاز كونديل بدراجته أوروبا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا ، ويعتزم اجتياز الساحل الشرقي لاستراليا قبل أن يصل إلى نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأمل الشاب في إتمام رحلته البطولية قبل 20 مارس، حيث يصل سنه إلى 19 عاما، ما يجعله يتفوق على صاحب الرقم القياسي؛ وهو بريطاني قام بالجولة وعمره 19 عاما .