24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الهاجس الديني" يخيم على ثقافة التبرع بالأعضاء
- جحيم جماعة الشلالات
- الانتهازيون وكعكة البرلمان
- هل هما أكثر من خطيبتين؟
- إرهاب ضدّ الدّولة وآخر لصالحها
القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)
الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في أسباب فاجعة "قطار بوقنادل" (5.00)
- خبير مغربي: خاشقجي "حي" .. و"بيارق مزيفة" تتربص بالسعودية - (145)
- مصائب ضحايا "قطار الموت" فوائد عند "مشرملين" وسائقي تاكسيات - (101)
- مصدر تركي: تسجيلات تكشف قطع رأس الصحافي خاشقجي بإسطنبول - (72)
- فاجعة "قطار بوقنادل" تجر اعمارة والخليع إلى المساءلة البرلمانية - (69)
- وفاة 3 جرحى ترفع حصيلة فاجعة "قطار بوقنادل" إلى عشرة قتلى - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سرقة دراجة شاب بعدما قطع بها 11 ألف كيلومترا في جولة حول العالم
بعد أن مر بها على 20 دولة وقطع مسافة 11 ألف كيلومتر في محاولة لتسجيل رقم قياسي لرحلة بالدراجة حول العالم ، تعرض شاب بريطاني لسرقة دراجته في شمالى أستراليا.
وفي اليوم رقم 103 من بداية مغامرته ليكون الشخص الأصغر سنا على الإطلاق الذي يقوم برحلة بالدراجة حول العالم ، استيقظ تشارلي كونديل، وعمره 18 عاما، في نزل بمدينة تاونسفيل في ولاية كوينزلاند ليجد دراجته القيِّمة قد سرقت.
وسرقت أيضا مع الدراجة جواز سفر الشاب البريطاني والمستلزمات الخاصة بالتخييم وركوب الدراجة.
وقال كونديل إنه بعد 11 ألف كيلومتر، ارتبط للغاية بدراجته ذات اللونين الأسود والأخضر وتحمل العلامة التجارية "سيرفيلو"، والتي كان يطلق عليها كولين.
وأطلقت شرطة كوينزلاند نداء نادرا للشعب من أجل عودة الدراجة، وقالت في بيان :"لا يمكن له أن يكمل محاولته لتسجيل رقم قياسي بدون عودة الدراجة إليه".
وقال كونديل لهيئة الإذاعة الأسترالية :"الدراجة تعني الكثير بالنسبة لي ... أعلم أنها مجرد دراجة ، وأن المرء يمكنه أن يحصل على أخرى ، ولكن هذه الدراجة بشكل خاص قد مرت بالكثير من المعاناة وذهبت بي إلى الكثير من التجارب المذهلة".
وأضاف :"لقد أطلقت الكثير للغاية من الرسائل ، وعرض الكثيرون المساعدة ، وأماكن لإيوائي ، وتم عرض زوج من الدراجات علي".
واجتاز كونديل بدراجته أوروبا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا ، ويعتزم اجتياز الساحل الشرقي لاستراليا قبل أن يصل إلى نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويأمل الشاب في إتمام رحلته البطولية قبل 20 مارس، حيث يصل سنه إلى 19 عاما، ما يجعله يتفوق على صاحب الرقم القياسي؛ وهو بريطاني قام بالجولة وعمره 19 عاما .