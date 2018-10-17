البيض يتسيّد الموقف في معرض فني بمدينة نيويورك الأمريكية

هسبريس ـ مُتابعة

البيض ليس جديدا على الرسامين، إنهم يستخدمونه منذ عقود كمفردات في أعمال الطبيعة الصامتة أو ليرمز للإحياء أو الخصوبة.

ولكن في أول معرض استعادي للنحاتة البريطانية سارة لوكاس في الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع صناعة عملها الفني من دون كسر القليل من البيض.

جلبت لوكاس ألف بيضة حقيقية إلى نيويورك وسمحت لنساء برشقها في جدار أبيض. وكانت النتيجة لوحة تسمى "ألف بيضة للنساء"، سيتم عرضها في إطار معرضها بالمتحف الجديد في نيويورك.

وقالت الرسامة البالغة 55 عاما من العمر عن اللوحة: "الأمر لا يتعلق مطلقا بخلق فوضى. إنه يتمحور حول كونك متقنا حقا وصناعة أروع لوحة بيض".

وفيما رشقت عدة نساء البيض في الجدار وشاهدتها وهي تتصدع وتنثر ما بداخلها على الحائط، قالت لوكاس لموقع "آرت نيوز": "إنه نوع من الألعاب النارية، أليس كذلك؟".

وقدمت لوكاس معرضا مشابها من قبل في برلين والمكسيك، وكلاهما بمناسبة عيد الفصح.