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كُتّاب وآراء
اكتشاف حمل 36 تلميذة في مؤسسة تعليمية ثانوية بجنوب أفريقيا
أكد مصدر رسمي في جنوب أفريقيا أن هناك 36 تلميذة حوامل بإحدى المدارس الثانوية شمال شرق جنوب أفريقيا.
وقال نيل شيك هوامبانا، المتحدث باسم وزارة الصحة بإقليم ليمبوبو، إن أعمار هؤلاء الفتيات تتراوح بين 14 و 18 عاما مضيفا: "إنه أمر مفاجئ، فعادة لا يكون هناك مثل هذا العدد من حالات الحمل في المدرسة".
وأشار المتحدث إلى أن السلطات المعنية تحاول في الوقت الحالي معرفة أسباب ذلك. وأوضح المتحدث أن نحو 900 تلميذ وتلميذة يتعلمون في المدرسة القريبة من مدينة ثوهوياندو.
تنتشر ظاهرة الحمل بين المراهقات في جنوب أفريقيا خاصة في المناطق القروية، مثل إقليم ليمومبو، حيث إن لدى 15% من جميع الفتيات اللاتي لم يتممن عامهن التاسع عشر طفل أو أكثر، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية.
ويعزو الخبراء المعنيون هذه الظاهرة لعدة أسباب؛ منها غياب التوعية بشأن سبل منع الحمل، بالإضافة للفقر وحالات التعدي الجنسي.