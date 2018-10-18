"العشق الأبدي" التركي يخترق التلفزيون الإسباني

هسبريس - الأناضول

لقي الفيلم التركي "العشق الأبدي" (Sonsuz Aşk) نجاحا كبيرا في إسبانيا إثر عرضه مترجما على قنوات التلفزة هناك، مؤخرا؛ حيث شاهده في يوم عرضه أكثر من مليوني شخص.

الفيلم من بطولة الفنانة فخرية أفجان الشهيرة باسم "نجلاء" في العالم العربي، والفنان مراد يلدريم الشهير عربيا باسم "أمير"، وهو من إنتاج العام 2017.

وحسب صحيفة "حرييت" التركية، تصدر فيلم "العشق الأبدي"، في يوم عرضه، قائمة البرامج الأعلى مشاهدة في إسبانيا؛ حيث شاهده مليونان و157 ألفا؛ تمثل ما نسبته 16.1% من إجمالي المشاهدين، في استمرار لنجاح الأعمال التركية في العالم.

كان الفيلم بدأ عرضه في دور السينما التركية ربيع 2017، وحقق حينها إيرادات جيدة.

ويروي الفيلم قصة حب تجمع الطبيب الجراح الشهير جان (مراد يلدريم) مع زينب (فخرية أفجان) المصابة بورم سرطاني في رأسها، وتنتهي بوفاتها في قصة مؤثرة.

والفنانة فخرية أفجان ولدت في ألمانيا، وأثناء تواجدها في عطلة في إسطنبول تلقت عرضا فنيا للمشاركة بمسلسل "تساقط الأوراق"، وذلك عام 2005، لتنتقل بعدها إلى تركيا، وتقتحم عالم التمثيل، وتشارك في مسلسلات وأفلام عديدة.

أما الفنان مراد يلدريم، المعروف عربيا بأمير وهى الشخصية التي قام بتأديتها في مسلسل "عاصي"، فدرس هندسة الميكانيكا بجامعة يلدز التقنية بإسطنبول، وبدأ العمل والتصوير في العام 1999، وحاليا يقدم برنامج "من سيربح المليون" بالنسخة التركية، وهو متزوج منذ عامين من إيمان الباني، ملكة جمال المغرب عام 2006.