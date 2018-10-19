الأمير هاري وميغان بأقدام حافية للتوعية بأهمية الصحة العقلية

هسبريس - إفي

بأقدام حافية التقى الأمير هاري وقرينته ميغان اليوم الجمعة بمجموعة من الاستراليين في شاطئ بوندي الشهير شرقي سيدني في جلسة للتوعية بأهمية الصحة العقلية.

واجتمع دوقا ساسكس مع أعضاء فريق ركوب الأمواج "OneWave" الذي يقوم بالتوعية حول الصحة العقلية والرفاهية الشخصية وذلك خلال جلسة تعرف باسم "Fluro Friday".

وحصل الأمير هاري وقرينته على أكاليل زهور وجلسا برفقة مؤسسي "OneWave" جرانت تريبيلكو وسام شوماخر وآخرين على الرمال وشكلوا سويا حلقة لإطلاق "طاقة إيجابية".

وذكرت الصحافة المحلية أن ميغان صرحت بانها استيقظت الساعة 4.30 فجرا لممارسة اليوجا التي أبرزت أنها "جيدة للغاية من أجل الصحة العقلية".

وشهد شاطئ "بوندي"، الشهير بين الشباب والسائحين برياضة ركوب الأمواج والحانات والمطاعم، عام 2013 مبادرة "Fluro Friday" التي امتدت لاحقا إلى مئات الشواطئ في كاليفورنيا وهاواي والمكسيك وغيرها، بحسب موقع "OneWave".

وتأتي زيارة الأمير هاري وقرينته ميغان، اللذين ينتظران طفلهما الأول في الربيع المقبل، ضمن جولة بالأوقيانوس تشمل بالإضافة إلى استراليا كلا من فيجي وتونجا ونيوزيلندا.