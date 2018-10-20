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طالبة تعترف بإلقاء رضيعها من نافذة الطابق الـ31

طالبة تعترف بإلقاء رضيعها من نافذة الطابق الـ31
هسبريس - د.ب.أ
السبت 20 أكتوبر 2018 - 02:45

ذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام أن امرأة من هانوي اعترفت، الجمعة، بإلقاء مولودها من الطابق الـ31 بمبنى سكني، لكنها زعمت أن المولود كان قد توفي بالفعل قبل القائه.

وقالت صحيفة "فويس أوف فيتنام" إن الطالبة الجامعية (21 عاما)، التي أشارت إليها فقط بـ "في.إيه"، اعترفت بإلقاء الرضيع من النافذة الليلة الماضية، بعد ولادته في حمام الشقة.

وتم احتجاز شخصين آخرين كانا داخل الشقة، لكن أُطلق سراحهما في وقت لاحق، بينما تتلقى المرأة العلاج حاليا بمستشفى في هانوي لما أصابها خلال الولادة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، الذي أثار غضبا شعبيا في العاصمة الفيتنامية. وفي حال تبين أن الطفل كان ما يزال حيا عند إلقائه من النافذة، قد تواجه المرأة اتهاما بالقتل.

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