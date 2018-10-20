24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:17
|16:22
|18:52
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حمد الله ومرابط يهزمان بوحدوز بالدوري السعودي
- ابتدائية الرباط توقف الجمع العام لجامعة الطيران
- السعودية تعلن مقتل خاشقجي في شجار بالأيدي داخل قنصلية إسطنبول
- مشروع "ميزانية 2019" يخصص 2.5 مليار درهم للبلاط الملكي
- ولي العهد السعودي يعيد هيكلة الاستخبارات العامة
فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)
"قطار الموت" يعيد افتحاص مالية مكتب السكك الحديدية إلى الواجهة (5.00)
تداعيات اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي .. الملك يكبح سلطة الأمير (5.00)
- السعودية تعلن مقتل خاشقجي في شجار بالأيدي داخل قنصلية إسطنبول - (124)
- الملك يكلّف أخنوش ببلورة تصور استراتيجي شامل للتنمية الفلاحية - (112)
- القصة الكاملة لقطع رأس خمسيني والتنكيل بجثته في غابة بالمحمدية - (81)
- المحروقات تُلهب جيوب المغاربة.. والداودي: الحكومة لا تحدد الأسعار - (78)
- تداعيات اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي .. الملك يكبح سلطة الأمير - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الصين تسعى إلى إنارة شوارعها بقمر صناعي
في خطوة وصفها باحثون دوليون بـ"الطموحة" تسعى الصين إلى استبدال الإنارة الليلية في شوارع مُدنها بضوء قمر اصطناعي يحاكي الأصلي، مضافا إليه وهج آخر أقوى لكنه مصطنع. ومن المرتقب بحلول سنة 2020 أن يطلق "التنين" الصيني قمراً صناعياً لمضاعفة إنارة القمر الحقيقي ليلا.
ووفقاً لما نقله موقع " 24heures" الصيني، فإنَّ البلد الآسيوي يطمحُ إلى إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء عام 2020، حيث من المقرر أن يضيء حوالي 80 كيلومترا من الأرض أسفله، وسيكون قادرا على استبدال إضاءة الشوارع.
وأوضح رئيس شركة معهد بحوث تشنغدو لعلوم الفضاء ونظام تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة المحدودة، وو تشون فنغ، أن اختبار قمر الإنارة بدأ منذ سنوات، وأن التكنولوجيا صارت الآن جاهزة بصفة نهائية.
ونقلت "شاينا دايلي" أنَّ هذا القمر الصناعي المزود بإنارات عاكسة قوية، سيكون مسؤولا عن إلقاء الضوء على مدينة تشنغدو الكبيرة (جنوب غرب)، ومرتقب أن يكون أكثر إشراقا ثمان مرات من الجسم القمري.
وسيكون القمر الصناعي على ارتفاع 500 كم، ومن المرتقب أن يعوض مصابيح شوارع المدن الصينية بشكل جزئي. كما يمكن أن يقلص الفاتورة الطاقية لمدينة تشنغدو بحوالي 1.2 مليار يوان (حوالي 170 مليون فرنك) سنويا إذا كان باستطاعته أن ينير مساحة 50 كيلومترا مربعا.
ويتخوف البعض من أن تؤثر أضواء القمر غير الحقيقي سلبا على الحياة اليومية لبعض الحيوانات.
وقال وو تشون فنغ، المسؤول عن المشروع، إن مصدر الضوء الاصطناعي يمكن استخدامه أيضا بعد حصول الكوارث الطبيعية، عن طريق تشتيت الأشعة الشمسية إلى المناطق الأرضية التي توقفت فيها الكهرباء.