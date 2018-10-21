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كاتدرائية تنال ترخيص بناء بعد مرور 130 عاما من بدء التشييد

كاتدرائية تنال ترخيص بناء بعد مرور 130 عاما من بدء التشييد
هسبريس - رويترز
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 00:42

قال مجلس مدينة برشلونة ومدونة رسمية لكاتدرائية ساغرادا فاميليا إن الكاتدرائية الشاهقة ستحصل أخيرا على ترخيص بناء وذلك بعد أكثر من 130 عاما من بدء أعمال البناء.

وما زالت الرافعات والسقالات تحيط بالأبراج المزخرفة للمبنى الأكثر شهرة للمهندس المعماري الإسباني أنطوني جاودي الذي يجذب حوالي 20 مليون زائر سنويا. وتم تركيب نوافذ الزجاج الملون في اللحظة الأخيرة قبل زيارة بابوية في عام 2010.

وبموجب اتفاق ستدفع الكاتدرائية لسلطات المدينة 36 مليون يورو للمساعدة في تمويل نظام النقل العام في برشلونة، واعادة تنظيم الشوارع المجاورة، بما يؤدي إلى إنهاء الخلاف حول قانونية المبنى.

ومن المقرر أن يكتمل بناء كاتدرائية ساغرادا فاميليا، التي تعني "العائلة المقدسة" بالإسبانية، في عام 2026. وبمجرد منح الترخيص رسميا سيتم تشكيل لجنة أشغال، تضم سكانا محليين، لإنهاء المشروع.

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