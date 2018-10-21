24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ابتدائية الرباط توقف الجمع العام لجامعة الطيران
- مشروع "ميزانية 2019" يخصص 2.5 مليار درهم للبلاط الملكي
- الصين تسعى إلى إنارة شوارعها بقمر صناعي
- مستشفى الأمراض النفسية يرى النور قريبا بشفشاون
- الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل الأورو
ممارسة "هوكي الشارع" تجمع مغاربة وكنديين في العاصمة الرباط (5.00)
رصيف الصحافة: مسؤولون يبيعون معطيات لجماعات إرهابية بالمملكة (5.00)
هكذا عاش اليهود في اندماج وتساكن مع المسلمين بالقصر الكبير (5.00)
- مشروع "ميزانية 2019" يخصص 2.5 مليار درهم للبلاط الملكي - (207)
- خاشقجي .. من أحضان السلطات السعودية إلى انتقاد نظام الرياض - (59)
- تقرير: المغرب والجزائر يخلقان "عدوّاً وهميّا" أمام المشاكل الداخلية - (58)
- نشطاء يطالبون بالأمازيغية ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد - (39)
- جريمة قتل جديدة تثير الهلع في "مدينة الزهور" - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كاتدرائية تنال ترخيص بناء بعد مرور 130 عاما من بدء التشييد
قال مجلس مدينة برشلونة ومدونة رسمية لكاتدرائية ساغرادا فاميليا إن الكاتدرائية الشاهقة ستحصل أخيرا على ترخيص بناء وذلك بعد أكثر من 130 عاما من بدء أعمال البناء.
وما زالت الرافعات والسقالات تحيط بالأبراج المزخرفة للمبنى الأكثر شهرة للمهندس المعماري الإسباني أنطوني جاودي الذي يجذب حوالي 20 مليون زائر سنويا. وتم تركيب نوافذ الزجاج الملون في اللحظة الأخيرة قبل زيارة بابوية في عام 2010.
وبموجب اتفاق ستدفع الكاتدرائية لسلطات المدينة 36 مليون يورو للمساعدة في تمويل نظام النقل العام في برشلونة، واعادة تنظيم الشوارع المجاورة، بما يؤدي إلى إنهاء الخلاف حول قانونية المبنى.
ومن المقرر أن يكتمل بناء كاتدرائية ساغرادا فاميليا، التي تعني "العائلة المقدسة" بالإسبانية، في عام 2026. وبمجرد منح الترخيص رسميا سيتم تشكيل لجنة أشغال، تضم سكانا محليين، لإنهاء المشروع.