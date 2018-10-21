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كُتّاب وآراء
سمكة قرش تُنقِذ راكب أمواج أسترالي من موت محقق
نجا راكب أمواج في أستراليا من الموت المحقق، حيث أفلت من بين فكي سمكة قرش، بعد أن وجه لها ضربات قوية ولكمات على منطقة الرأس.
وكان بول كيني، الذي يبلغ من العمر 51 عاما، على مسافة حوالي 50 مترا من الشاطئ يترقب الموجة الاخيرة ليركبها قبل أن يخرج من الماء إلى أحد المناجم حيث يعمل، عندما شعر فجأة بفكي سمكة قرش يقبضان على ذراعه اليمنى.
وقع الحادث في مياه شاطئ "سامواري بيتش" الذي يقع على مسافة 183 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة سيدني الاسترالية.
وقال كيني لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الاسترالية: "لم أكن أعلم بوجود (سمكة قرش)... ولم أرها بسبب بياض المياه (في مقدمة الموجة)."
وأضاف: "بدأت في ضربها وتوجيه اللكمات لها، للتخلص منها. وضعت رأسي إلى أسفل وأخذت اضرب بقوة."
وأخيرا تركت سمكة القرش ذراع الرجل، وفكر كيني أنها ربما تعض في رجله إذا ما قرر السير ليخرج من الماء، فقرر انتظار الموجة التالية لتحمله إلى الشاطئ، رغم أن ذراعه كان ينزف جراء عضة القرش.
يشار إلى أن كيني مُنقذ سباحة متطوع، وأكد أن "سمكة قرش برونزي" هي التي عضته، وليست من نوع "القرش الابيض الكبير".
وأوضح الرجل: "كنت في عقر داره... كان يمارس حياته الطبيعية... ضربته بقوة، فانتقم (مني).
وحمل كيني إلى المستشفى على عجل، ووصفت حالته بأنها مستقرة.