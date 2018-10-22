الأغنام تحل محل إشارات المرور في وسط مدريد

هسبريس - رويترز

استُبدلت إشارات المرور المعتادة في وسط العاصمة الإسبانية مدريد الأحد برؤوس أغنام حيث قاد رعاة مئات من غنمهم من الشياه والخراف عبر المدينة إعلانا لحقهم في استخدام طرق هجرة قديمة.

ففي كل عام منذ 1994 يُسّير مربو الغنم قطعانهم عبر المدينة، وهو مسار قديم كانت تسير فيه الأغنام عبر مناطق ريفية غير متطورة في طريقها لترعى في مراعي الشتاء بجنوب إسبانيا.

ويدفع مربو الغنم رسوما رمزية، بموجب اتفاقية عام 1418 مع مجلس المدينة، تعادل نحو 50 عملة معدنية نحاسية من القرون الوسطى مقابل كل 1000 رأس غنم تمر عبر ساحة سول وشارع جران فيا.