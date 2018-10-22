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اتهام رجل وزوجته في ألمانيا بقتل والديه وإخفاء جثتيهما في حائط المرآب

اتهام رجل وزوجته في ألمانيا بقتل والديه وإخفاء جثتيهما في حائط المرآب
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 14:56

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد زوجين في مدينة نورنبرج الألمانية بتهمة القتل والشروع في القتل بعدما عثرت الشرطة على جثتي والدي الرجل مخبأتين داخل جدار مرآب خرساني.

وقال ممثلو الادعاء إن الزوجين سبق لهما أن حاولا مرتين تسميم الأم /66 عاما/. وبناء على ذلك وجه الادعاء العام تهمة الشروع في القتل، وذلك قبل قتل الأبوين في نهاية المطاف في ديسمبر 2017.

ويُتهم الابن بقتل والديه بمطرقة بينما كانا يستلقيان في فراشهما في منزلهما في بلدة شنايتاخ. وكان الأبوان المسنان وابنهما وزوجته يقيمون في نفس المنزل.

وأخفى الرجل /26 عاما/ وزوجته /22 عاما/ الجثتين في حائط خرساني أقاماه في غرفة بجوار المرآب. ثم قاموا بتجديد مسرح الجريمة لإزالة أي آثار للقتل، حسبما قال ممثلو الادعاء.

وفي نهاية الشهر، أبلغ الزوجان الشرطة عن فقدان الوالدين، ثم أطلاقا حملة للبحث عنهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإحدى المحطات التليفزيونية المحلية.

عندما حققت الشرطة في القضية وجدت الكثير من المعلومات المتضاربة، كما لم يعثر المحققون على أي دليل على كيفية مغادرة الأبوين المسنين المنزل أو سفرهما على متن قطار أو طائرة أو سيارة.

وأدى اكتشاف حقيبة ظهر مدفونة في الأسمنت في المرآب إلى اكتشاف الجثتين.

ويقبع المتهمان في السجن على ذمة التحقيق منذ يناير الماضي.

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