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القبض على رجل في باريس وجدت في شقته لبؤة صغيرة

القبض على رجل في باريس وجدت في شقته لبؤة صغيرة
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 11:59

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة ألقت القبض على رجل /30 عاما/ بعد العثور على أنثى أسد (لبؤة) صغيرة في شقة بباريس.

ووُجد الرجل مختبئا في خزانة ملابس في شقة جاره ، حيث كان قد فر مع اللبؤة الصغيرة بعد وصول الشرطة ، وفقا لصحيفة لو باريزيان.

وعثرت السلطات على اللبؤة /6أسابيع/ على سرير للأطفال في شقة بمدينة فالنتون جنوب باريس.

وذكرت السلطات إن الحيوان الصغير كان بصحة ممتازة، وتم تسليمه إلى الهيئة الوطنية للصيد والحياة البرية.

وتنبهت الشرطة إلى وجود اللبؤة الصغيرة بعد مشاهدة مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن رجلا يريد بيع الحيوان مقابل 10 آلاف يورو (11500 دولار).

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