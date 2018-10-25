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الرئيسية | منوعات | تذكرة واحدة تفوز بجائزة يانصيب ميغا مليونز بقيمة 1.537 مليار دولار

تذكرة واحدة تفوز بجائزة يانصيب ميغا مليونز بقيمة 1.537 مليار دولار

تذكرة واحدة تفوز بجائزة يانصيب ميغا مليونز بقيمة 1.537 مليار دولار
هسبريس - رويترز
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 12:04

قالت مسؤولة إن تذكرة واحدة فقط هي التي توافقت أرقامها مع كل الأرقام الستة في جائزة (ميجا مليونز) الأمريكية. وأضافت أن قيمة الجائزة بلغت 1.537 مليار دولار.

وقالت متحدثة باسم جائزة ميجا مليونز إن التذكرة الفائزة بيعت في ساوث كارولاينا وإن أرقامها توافقت مع الأرقام الخمسة وهي 5 و28 و62 و65 و70 بالإضافة إلى الكرة الكبرى رقم 5 خلال عملية السحب التي جرت مساء الثلاثاء.

وتخطى الفائز بالتذكرة احتمالات الفوز، التي تقدر بنسبة واحد مقابل 303 ملايين مرة، كي يفوز بجائزة ميجا مليونز والتي تعد واحدة من أكبر الجوائز في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة كارول بوبر جينتري إنه قبل السحب كان المسؤولون عن الجائزة يتوقعون أن تسجل قيمتها رقما قياسيا هو 1.6 مليار دولار بناء على تقديرات استندت إلى أنماط تاريخية ولكن بعد السحب قال المسؤولون إن المبلغ الإجمالي للجائزة هو 1.537 مليار بناء على التذاكر الفعلية.

وكانت أكبر جائزة يانصيب في عام 2016 وبلغت قيمتها مليار و586 مليون دولار.

وسيكون أمام الفائز الخيار ما بين الحصول على جائزة نقدية فورية بقيمة 877.8 مليون دولار أو جائزة بقيمة 1.537 مليار دولار تدفع على مدى 29 عاما.

ويبلغ سعر تذكرة اليانصيب الواحدة دولارين فقط وتباع التذاكر في 44 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة والجزر العذراء.

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1 - ابو حنظلة الخميس 25 أكتوبر 2018 - 13:08
"يا أيها الدين آمنوا أنما الخمر والميسر والازلام رجس من الشيطان" أيا كان فاليناصيب قمار فاتقوا الله لعكم تفلحون.
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