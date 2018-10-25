24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" ‎ (5.00)

  2. جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة (5.00)

  3. تقرير رسمي يرصد تأخر مواعيد طبية لشهور بمستشفيات المملكة (5.00)

  4. السعودية "راضية جدا" عن مؤتمر "دافوس الصحراء" (5.00)

  5. مدن مصر القديمة تشهد على براعة الفراعنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | علماء الآثار يعثرون على 5 هياكل عظمية في مدينة بومبي الإيطالية

علماء الآثار يعثرون على 5 هياكل عظمية في مدينة بومبي الإيطالية

علماء الآثار يعثرون على 5 هياكل عظمية في مدينة بومبي الإيطالية
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 17:00

عثر علماء الآثار في مدينة بومبي الإيطالية الشهيرة، التي اجتاحها ثوران بركان من جبل فيزوف في عام 79 بعد الميلاد، على خمسة هياكل عظمية جديدة، بحسب ما أعلنه ماسيمو اوسانا، مدير الموقع لوكالة الانباء الايطالية (انسا).

وقال أوسانا إن الرفات تخص – على الأرجح - امرأتين وثلاثة أطفال، كانت لاشخاص حاولوا البحث عن ملجأ لهم بسبب الثوران المدمر للبركان، فحصّنوا أنفسهم داخل غرفة نوم.

وقد تم العثور على بقايا ما يمكن أن يكون أريكة أو سرير بجانب الهياكل العظمية.

وقد عُثر على الرفات، في نفس المنزل الذي اكتشف به علماء الآثار في الأسبوع الماضي، نقشا جديدا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.