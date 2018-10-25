24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/10/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك
- انفجار سخان مياه بسجن "عكاشة" يخلف إصابات
- حفل تأبيني بالرباط يُعدّد مناقب أستاذ الأجيال إدريس السغروشني
- الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف"
- جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة
الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" (5.00)
تقرير رسمي يرصد تأخر مواعيد طبية لشهور بمستشفيات المملكة (5.00)
- قطاع الصحة ينزف بالمغرب.. 130 طبيبًا يقدّمون استقالة جماعية - (99)
- الزفزافي يخسر جائزة "ساخاروف" .. أوروبا تتوج الأوكراني سنتسوف - (87)
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك - (82)
- خطير .. هجوم 200 شخص على أمنيين بمراكش - (75)
- أسرة مغربية مقتولة بالسعودية تطالب باسترجاع جثمان ابنتها - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
علماء الآثار يعثرون على 5 هياكل عظمية في مدينة بومبي الإيطالية
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 17:00
عثر علماء الآثار في مدينة بومبي الإيطالية الشهيرة، التي اجتاحها ثوران بركان من جبل فيزوف في عام 79 بعد الميلاد، على خمسة هياكل عظمية جديدة، بحسب ما أعلنه ماسيمو اوسانا، مدير الموقع لوكالة الانباء الايطالية (انسا).
وقال أوسانا إن الرفات تخص – على الأرجح - امرأتين وثلاثة أطفال، كانت لاشخاص حاولوا البحث عن ملجأ لهم بسبب الثوران المدمر للبركان، فحصّنوا أنفسهم داخل غرفة نوم.
وقد تم العثور على بقايا ما يمكن أن يكون أريكة أو سرير بجانب الهياكل العظمية.
وقد عُثر على الرفات، في نفس المنزل الذي اكتشف به علماء الآثار في الأسبوع الماضي، نقشا جديدا.