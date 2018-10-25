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كُتّاب وآراء
"الرجل العنكبوت" الفرنسي يتسلق برجا شاهقا في لندن
اعتقلت السلطات البريطانية "الرجل العنكبوت" الفرنسي ألان روبرت/56 عاما/ اليوم الخميس بعدما أقدم على تسلق حر لبرج إداري يبلغ ارتفاعه 230 مترا في وسط لندن.
استغرقت عملية تسلق روبرت لجانب برج سيلزفورس الواقع في المقاطعة التجارية بلندن أقل من ساعة بقليل، بحسب وسائل الإعلام البريطانية.
وقالت شرطة لندن إن رجالها أغلقوا الطرقات القريبة "بسبب قيام رجل بعملية تسلق حر" للبرج، وأعادوا فتحها في وقت لاحق من عصر اليوم.
وقالت الشرطة في تغريدة: "نؤكد أننا اعتقلنا رجلا يبلغ عمره 56 عاما للإزعاج العام.. وهو حاليا في حجز الشرطة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها روبرت للاعتقال لقيامه بتسلق مبان شاهقة، حيث اعتقل عدة مرات حول العالم على مدار العقدين الماضيين.