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الرئيسية | منوعات | أول لوحة مرسومة بواسطة الذكاء الاصطناعي بـ432 ألف و500 دولار

أول لوحة مرسومة بواسطة الذكاء الاصطناعي بـ432 ألف و500 دولار

أول لوحة مرسومة بواسطة الذكاء الاصطناعي بـ432 ألف و500 دولار
هسبريس - إفي
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 13:07

تم بيع أول لوحة يتم رسمها بواسطة الذكاء الاصطناعي في مزاد بنيويورك بمبلغ 432 ألف و500 دولار، أي بأكثر من 40 ضعف قيمتها المقدرة بـ10 آلاف دولار.

وتم بيع لوحة "Portrait of Edmond de Belamy" لعام 2018 ، أمس في مزاد بدار كريستي للمزادات بعد أكثر من 6 دقائق من العروض المستمرة، بـ350 ألف دولار (432 ألف و500 دولار شاملة الرسوم).

وتجاوزت اللوحة التقديرات بسرعة، والتي كانت تشير إلى أن سعرها سيتراوح بين 7 و10 آلاف دولار، وذلك وسط مشاركة من أشخاص داخل صالة المزاد وآخرين عبر الهاتف وعبر الإنترنت.

وأخيرا، تم شراؤها من قبل مشتر مجهول، كان يشارك في المزاد عبر الهاتف.

ووفقا لكتالوغ كريستي، فإن "اللوحة" تعد واحدة من لوحات عائلة Belamy الخيالية، وتم رسمها بواسطة جهاز ذكاء اصطناعي تابع لمجموعة 'Obvious' ومقرها في باريس.

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