سيدة تصيب 14 طفلا بسكين فى روضة أطفال بالصين

هسبريس - إفي

أصابت سيدة تبلغ 39 عاما اليوم 14 طفلا بسكين أمام روضة أطفال في مدينة تشونجتشينغ غربي الصين.

وأفادت الشرطة المحلية بأنه تم نقل الأطفال إلى المستشفى دون أن توضح حالتهم، فيما تجمع قوات الأمن المزيد من المعلومات عن الواقعة.

ووقع الحادث في روضة أطفال بحي بانان في تشونجتشينغ حوالي الساعة 9.30 بالتوقيت المحلي حين عاد الأطفال من تدريبات الصباح.

واعتقل أمن الروضة السيدة وتدعى "ليو مو" وقد جرى تسليمها لاحقا للشرطة.