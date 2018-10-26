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كُتّاب وآراء
الأمير البريطاني هاري وزوجته ينجوان من الموت
تفاجأ كابتن طائرة "Qantas" والتي كانت تقل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، بوجود طائرة أخرى كانت على مدرج مطار سيدني أثناء عملية الهبوط.
وقرر كابتن الطائرة نايغل روسر، في اللحظات الأخيرة التراجع عن الهبوط والتحليق مرة أخرى، بحسب مقطع مصور نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".
وقال الطيار روسر ممازحا الركاب: "ستحصلون على فرصة أخرى لرؤية المنظر الرائع للميناء"، وهبطت الطائرة بأمان وسلام تام.
وكتب الصحفي، أوميد سكوبي، في وقت الكشف عن الحادثة: "لقد أفشلت طائرتنا هبوطها، ولكن كابتن الطائرة أوضح أن هناك طائرة أخرى على المدرج تسير ببطء شديد".