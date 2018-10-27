24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رئيس البرتغال يشيد بدور الملك في محاربة التطرّف
- البحرية الملكية تنقذ 16 قاربا للهجرة السرية
- مرابط يسجل والجماهير تحتج بعد تبديله رفقة حمد الله
- عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين
- نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين (5.00)
نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)
ترامب يتصدى لقافلة المهاجرين بنشر الجيش على حدود المكسيك (4.50)
- رسمياً .. وزارة التربية الوطنية تكشف تفاصيل التوقيت المدرسي الجديد - (435)
- سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد - (227)
- "قرار مفاجئ" يعيد نقاش تغيير الساعة القانونية إلى الواجهة بالمملكة - (172)
- الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس - (124)
- "أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي - (119)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مزاد علني يعرض سترة شهيرة لملك البوب الراحل مايكل جاكسون
تعرض سترة سوداء شهيرة ارتداها المغني الراحل مايكل جاكسون خلال أولى جولاته الغنائية المنفردة في مزاد الشهر المقبل وقد تباع بسعر يصل إلى 100 ألف دولار.
وقالت دار جوليان للمزادات إن جاكسون ارتدى السترة خلال جولة غنائية عالمية لألبومه الشهير (باد) استمرت من عام 1987 حتى عام 1989. ويحمل ظهر السترة توقيع جاكسون.
وتعد السترة، المزودة بالعديد من السحابات والأحزمة، أحد أبرز الأزياء التي ارتداها المغني الراحل إلى جانب سترته الجلدية ذات اللونين الأحمر والأسود التي ارتداها في فيديو أغنيته (ثريلر) وبيعت في مزاد عام 2011 بسعر 1.8 مليون دولار.
وأصبحت متعلقات جاكسون من أكثر مقتنيات المشاهير التي تحظى بالاهتمام منذ وفاته المفاجئة في 2009 في لوس انجليس وهو في عمر الخمسين إثر جرعة زائدة من عقار مخدر كان يستخدمه ليساعده على النوم.
ويعرض رجل الأعمال ميلتون فيريت، وهو من أبناء تكساس وناشط في مجال الأعمال الخيرية، سترة (باد) مع نحو مئة قطعة أخرى من مجموعته الكبيرة من تذكارات موسيقى الروك آند رول.
ويملك فيريت سترة أغنية (ثريلر) أيضا ويجوب بها مستشفيات الأطفال، لكنه لن يعرضها في المزاد.
وسيضم المزاد، الذي يقام في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني في مقهى هارد روك في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك، آلات جيتار كهربية عزف عليها بوب ديلان وبول مكارتني وإريك كلابتون وعضوا فرقة يو2 المعروفان بلقبي ذا إيدج وبونو. ومن المتوقع أن يباع الجيتار الواحد بما يتراوح بين 20 و50 ألف دولار.
وسيخصص جزء من عائدات المزاد لجمعية ميوزيك كيرز وهي الذراع الخيرية لريكوردينج أكاديمي التي تمنح جوائز جرامي الموسيقية المرموقة. وتقدم الجمعية خدمات صحية وغيرها للموسيقيين.
وقال فيريت "يمثل هذا المزاد فرصة لرد الجميل إلى الأوساط الموسيقية".