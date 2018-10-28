24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟ عدد المشاركين : 9927
أرشيف الاستطلاعات

  1. الارتشاء يجر ممرضا من مركز تيسة إلى الزنزانة (5.00)

  2. اليساريون يتشبثون بـ"بناء الحزب الكبير" في ذكرى اختطاف بنبركة (5.00)

  3. مروحية "أتاك" التركية تخترق الأجواء لدعم قدرات القوات المغربية (5.00)

  4. الجيش الروسي ينشر منظومة تشويش إلكتروني (5.00)

  5. الفنانة نبيلة معن: الجمهور الخليجي يعشق الموسيقى المغربية الأصيلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | اتهام فتاتين بالتخطيط لتقطيع تلاميذ وشرب دمهم

اتهام فتاتين بالتخطيط لتقطيع تلاميذ وشرب دمهم

اتهام فتاتين بالتخطيط لتقطيع تلاميذ وشرب دمهم
هسبريس - متابعة
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:40

خططت مراهقتان بعمر 11 و12 عاما لارتكاب جريمة فظيعة في إحدى المدارس الأمريكية، باستخدام السكاكين وقطاعة بيتزا.

ويهدف المخطط إلى قتل أكبر عدد ممكن من التلاميذ في المدرسة. وقد يقول قائل إنهما ما كانتا قادرتين على تنفيذ المخطط بنجاح، لأنهما ستلقيان مقاومة من التلاميذ.

ليس صحيحا تماما، فقد كانتا تخططان لاستهداف الأطفال صغار السن، كما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الشرطة في فلوريدا. فلقد كانتا تريدان انتظار التلاميذ صغار السن عن حمامات المدرسة واستهدافهم بشكل فردي، وأن تقوما بقتل الطفل ثم تقطيع جسده وأكل لحمه، بل وشرب دمه أيضا بكأس خاصة لهذا "الطقس".

هدف الفتاتين من كل ذلك هو أن تكونا "مذنبتين جدا"، بحسب الشرطة، حتى تكونا مع الشيطان في الجحيم، بعد أن تقوما بتنفيذ المخطط وقتل أكبر عدد من التلاميذ (بين 15 و25 تلميذا) ومن ثم الانتحار. وتم اتهام الفتاتين بالتآمر لارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وحيازة سلاح في المدرسة.

وأكد نائب رئيس الشرطة في ولاية فلوريدا أن القرار يعود الآن للادعاء العام، وهو الذي يجب أن يحدد ما إذا كانت التلميذتان ستحاكمان كقاصرتين أو بالغتين. وقد تم إيداعهما في أحد سجون الأحداث مؤقتا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عثمان الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:47
تجسيد للأفلام الرعب و مصاصي الدماء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
2 - aali الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:48
هذه هي النتائج الكارثية التي سيجنيها مجتمعنا جراء غياب التربية الدينية والاسلامية الصحيحة من مدارسنا ومن منتدايات المجتمع .... ولا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
3 - الحارث الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:51
شرب الدم لمرافقة الشيطان للجحيم...!!!!هناك شعب شربو دمه مجانا ...!شياطين الانس ...وهم كبار وعندهم مراهقة متاءخرة ...وصوليون .باسم الدين .....ربنا لا تاخدنا بما فعل السفهاء منا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - hicham الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:54
اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
5 - آية دعاء الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:59
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الكوارث في كل مكان. اللهم احفظنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - يوسف البيضاوي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:07
الله ينجي اوليداتنا و اوليداتكم ...
هذا سميتو الجهل و الكفر و الفسوق و تربية الناشئة في وسط الكره و العنصرية ...
و الحمد لله على نعمة الاسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
7 - الآغا الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:19
يبدو ان الامر له علاقة باللعبة الشيطانية" الحوت الازرق" التي تتحكم في الاطفال بواسطة الطلاسم التي تقرأ في تلك اللعبة فلا يستطيع الطفل بعد ذالك لا ان يتخلى عن اللعبة و لا ان يفصح للآخرين بما يقع له فيصبح فريسة بيد الشيطان يقوده اينما اراد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - jary الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:21
سبحان الله
هناك من يسعي الى اعلى الدرجات
وهناك من يسعي الى أسفل الدركات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - مواطنة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:44
يالطيف يالطيف يالطيف ما هذا الذي نسمعه حتى الصبيان أصبحوا يهددون العالم احفظنا يارب والحمدلله على نعمة الإسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - med الأحد 28 أكتوبر 2018 - 22:50
يسحابلي فالموغريب تخلعت.هههههههههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.