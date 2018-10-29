انتباه .. الطيران الأقل تكلفة ليس دائما الخيار الأفضل للتوفير في النفقات

هسبريس ـ مُتابعة

عطلة أسبوعية ممتدة في إيطاليا ، أو ربما أيام قليلة في أمستردام؟ الأمر مغري للغاية – فقط عليك العثور على رحلة جوية منخفضة التكلفة ثم تنطلق.

ولكن الرحلة الجوية يحتمل ألا تكون دائما هي الطريقة الأسرع للوصول . ففي هذه الأيام ، يمكن أن تكون القطارات والحافلات الخاصة التي تقطع رحلات طويلة أسرع وتقدم مزايا أكثر ، سواء من ناحية البيئة أو راحة المسافر.

وبالنظر إلى الوقت الذي يحتاجه الذهاب إلى المطار والانتظار به ، يمكن أن يستغرق الطيران أحيانا وقتا مماثلا للرحلة بالقطار ، بل وأحيانا وقتا أطول.

وفي أوروبا ، حيث لا تكون الكثير من المقاصد في الدول الأخرى بعيدة، فإن الفرق بين الرحلة بالطائرة والرحلة نفسها بالقطار يمكن أن يكون الأقل.

وتكون الرحلات الجوية منخفضة التكلفة في كثير من الأحيان غير قابلة للمقارنة في حالة الحجز المبكر . ولكن تكلفة الرحلة بالقطار أو الحافلة لن تكون عالية ، وهو ما يعود في الغالب لأن المسافر لا يحتاج لدفع رسوم إضافية لأمتعته.

وحتى إذا كانت الرحلة بالحافلة أو القطار أبطأ قليلا عن الطائرة، فإنه من الممكن أن تكون لها مزاياها . ويقول سفين جروس ،الباحث في علوم السياحة بجامعة هارز، إن "السفر بالقطار أو الحافلة يساعد المرء على التأني ، ويمكن أن يقلل التوتر ويساعد المرء على السلام الداخلي والهدوء".

وقبل كل شيء ، فإن الرحلات بالحافلة والقطار هي الأفضل للأشخاص ذوي الظروف المرنة ومن يمكنهم على سبيل المثال السفر في منتصف الأسبوع ، عندما تكون أسعار التذاكر أفضل منها في نهاية الأسبوع.