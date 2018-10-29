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الرئيسية | منوعات | الممثلة الفرنسية كاترين دينوف تعطي فساتينها لمن يدفع أكثر

الممثلة الفرنسية كاترين دينوف تعطي فساتينها لمن يدفع أكثر

الممثلة الفرنسية كاترين دينوف تعطي فساتينها لمن يدفع أكثر
هسبريس - إفي
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:12

أعلنت دار مزادات كريستيز م أن الممثلة الفرنسية كاترين دينوف ستبيع، في يناير المقبل، تشكيلة تضم 300 فستان للمصمم الشهير إيف سان لوران.

وتم تصميم أغلب التشكيلة بين 1980 و1990، ويعود بعضها للستينيات وبعضها لأواخر الألفية الثانية، حسبما أكد لـ(إفي) متحدث باسم دار مزادات كريستيز.

ولم تستخدم دينوف فساتين من التشكيلة المعروضة في أي من أفلامها، ولكنها ارتدتها في مهرجانات عديدة وظهرت ببعضها في مهرجان كان السينمائي.

وسيعرض نصف التشكيلة في مزاد كلاسيكي في 24 يناير، بينما سيعرض النصف الآخر على الانترنت بين 23 و30 من نفس الشهر.

ويقدر سعر الفستان الواحد في التشكيلة بين ألف و5 آلاف يورو.

وقررت دينوف (75 عاما) التخلي عن تلك الملابس نظرا لاضطرارها التخلي أيضًا عن منزلها في نورماندي (جنوب غرب فرنسا)، حيث كانت تضع فيه تلك الملابس.

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