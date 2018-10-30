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كُتّاب وآراء
ممرض ألماني يعترف أمام القضاء بقتل مائة شخص
اعترف الممرض الألماني نيلز هوغل، المدان بعقوبة السجن المؤبد في عام 2015 في جريمتي قتل وثلاث محاولات أخرى، بأنه قتل 100 مريض في القضية المفتوحة اليوم ضده في محكمة أولدنبورغ وسط ألمانيا.
وكان رد المتهم البالغ من العمر 41 عاما بالإيجاب عندما سئُل عن مسؤوليته إزاء التهم التي تنسبها إليه النيابة العامة في القضية الجديدة بالقتل المتعدد.
وكشف النقاب عن جرائم هوغل، الذي يعد أكبر قاتل متسلسل في تاريخ الإجرام بألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، في صيف عام 2005 عندما فاجئته زميلة عمل بينما كان يسمم أحد المرضى.
ومن هنا، بدأ اتخاذ إجراءات ضده تم الكشف خلالها عن حوادث قتل أخرى في ظروف مشتبه فيها وأدت إلى محاكمة اعترف أثناءها بأنه كان قد حقن نحو 90 مريضا بجرعات زائدة من أدوية متعددة بين عامي 2003 و2005.
كما وصف المتهم وصفا مفصلا للتوتر الذي كان يعيشه إزاء ما قد يحدث عندما يحقن المرضى بالعقاقير، ولتحسن شعوره عندما كان يتمكن من إنعاشهم وللإحباط الذي يصيبه نتيجة سقوطهم قتلى.