24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير: المغرب يتقدم في الحكامة الاقتصادية أمام تراجع حقوق الإنسان
- مروحية أمريكية فوق مراكش
- عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة
- إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة
- مصرع شاب في اصطدام سيارة وشاحنة بأكادير
أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
- العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي - (212)
- وزارة التربية الوطنية تدخل تعديلات على التوقيت المدرسي الجديد - (172)
- استطلاع هسبريس: 94% من المغاربة يرفضون إبقاء التوقيت الصيفي - (122)
- أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد - (72)
- العثماني: رئيس الحكومة لا يواجه الملك .. والتعليمات "فوق راسنا" - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أديل وإيد شيران ودانيال رادكليف أغنى الشباب في بريطانيا
تصدرت المغنية البريطانية أديل قائمة الـ30 شابا (تحت 30 عاما) الأكثر ثراء في بريطانيا للعام الثالث على التوالي، بثروة تقدر بـ147.5 مليون استرليني (165.7 مليون يورو) ، يليها المطرب إيد شيران والممثل دانيال رادكليف.
ووفقا للترتيب السنوي الذي نشرته مجلة 'Heat'، فإن إيد شيران، صاحب الأعمال الناجحة مثل "التفكير بصوت عال" Thinking Out Loud أو 'Shape of You'، يمتلك 94 مليون استرليني (105.5 مليون يورو)؛ بينما دانيال رادكليف، صاحب شخصية هاري بوتر، لديه 87 مليون استرليني (97.7 مليون يورو).
وتضم هذه القائمة حسابات ومبيعات أشهر البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما كل عام.
كما أن الممثلة إيما واتسون، التي ظهرت أيضا في عالم هاري بوتر بدور هرمايوني، وكذلك جون بويجا المعروف بتقديم شخصية "فين" في "Star Wars)" ظهرا في القائمة