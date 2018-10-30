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أديل وإيد شيران ودانيال رادكليف أغنى الشباب في بريطانيا

أديل وإيد شيران ودانيال رادكليف أغنى الشباب في بريطانيا
هسبريس - إفي
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 10:45

تصدرت المغنية البريطانية أديل قائمة الـ30 شابا (تحت 30 عاما) الأكثر ثراء في بريطانيا للعام الثالث على التوالي، بثروة تقدر بـ147.5 مليون استرليني (165.7 مليون يورو) ، يليها المطرب إيد شيران والممثل دانيال رادكليف.

ووفقا للترتيب السنوي الذي نشرته مجلة 'Heat'، فإن إيد شيران، صاحب الأعمال الناجحة مثل "التفكير بصوت عال" Thinking Out Loud أو 'Shape of You'، يمتلك 94 مليون استرليني (105.5 مليون يورو)؛ بينما دانيال رادكليف، صاحب شخصية هاري بوتر، لديه 87 مليون استرليني (97.7 مليون يورو).

وتضم هذه القائمة حسابات ومبيعات أشهر البريطانيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما كل عام.

كما أن الممثلة إيما واتسون، التي ظهرت أيضا في عالم هاري بوتر بدور هرمايوني، وكذلك جون بويجا المعروف بتقديم شخصية "فين" في "Star Wars)" ظهرا في القائمة

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