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احتفال "الهالوين" يتسبب في اعتقال 17 فلبينية بالسعودية

احتفال "الهالوين" يتسبب في اعتقال 17 فلبينية بالسعودية
هسبريس - إفي
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:49

لا تزال 17 فلبينية رهن الاعتقال في السعودية منذ يوم الجمعة الماضي لحضورهن حفل "هالوين" ضم رجالا ونساء، حسبما أفادت الخارجية الفلبينية في بيان لها اليوم.

وبعث السفير الفلبيني في الرياض، عدنان ألونتو، تقريرا إلى خارجية بلاده ذكر فيه أن مجموعة من عناصر المخابرات السعودية دخلت مكانا في العاصمة الرياض كان يستضيف احتفالا بعيد الهالوين، واعتقلت المشاركين فيه.

وفي بداية الأمر، ذكرت السلطات السعودية للسفارة أن منظمي الحفل لم يحصلوا على التصاريح اللازمة للقيام بذلك، ولكن يخشى المسئولون في السفارة الفلبينية أن تكون التهم متعلقة بمسألة وجود رجال ونساء في الحفل.

وقالت الخارجية الفلبينية في بيانها "إن قوانين السعودية تمنع بشكل صارم اختلاط الرجال والنساء غير المتزوجين في الأماكن العامة".

كما طالبت الفلبين مواطنيها الذين يعملون في الشرق الأوسط باحترام التقاليد المحلية وقوانين البلدان المضيفة.

ووفقا لبيانات الخارجية، يغادر ما يقرب من 3 آلاف فلبيني إندونيسيا كل يوم للعمل بعقود مؤقتة في الخارج، وكثير منهم في الدول العربية حيث تميل النساء إلى العمل كخادمات في المنازل والرجال في قطاع البناء.

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