24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير: المغرب يتقدم في الحكامة الاقتصادية أمام تراجع حقوق الإنسان
- مروحية أمريكية فوق مراكش
- عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة
- إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة
- مصرع شاب في اصطدام سيارة وشاحنة بأكادير
أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
- العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي - (212)
- وزارة التربية الوطنية تدخل تعديلات على التوقيت المدرسي الجديد - (172)
- استطلاع هسبريس: 94% من المغاربة يرفضون إبقاء التوقيت الصيفي - (122)
- أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد - (72)
- العثماني: رئيس الحكومة لا يواجه الملك .. والتعليمات "فوق راسنا" - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احتفال "الهالوين" يتسبب في اعتقال 17 فلبينية بالسعودية
لا تزال 17 فلبينية رهن الاعتقال في السعودية منذ يوم الجمعة الماضي لحضورهن حفل "هالوين" ضم رجالا ونساء، حسبما أفادت الخارجية الفلبينية في بيان لها اليوم.
وبعث السفير الفلبيني في الرياض، عدنان ألونتو، تقريرا إلى خارجية بلاده ذكر فيه أن مجموعة من عناصر المخابرات السعودية دخلت مكانا في العاصمة الرياض كان يستضيف احتفالا بعيد الهالوين، واعتقلت المشاركين فيه.
وفي بداية الأمر، ذكرت السلطات السعودية للسفارة أن منظمي الحفل لم يحصلوا على التصاريح اللازمة للقيام بذلك، ولكن يخشى المسئولون في السفارة الفلبينية أن تكون التهم متعلقة بمسألة وجود رجال ونساء في الحفل.
وقالت الخارجية الفلبينية في بيانها "إن قوانين السعودية تمنع بشكل صارم اختلاط الرجال والنساء غير المتزوجين في الأماكن العامة".
كما طالبت الفلبين مواطنيها الذين يعملون في الشرق الأوسط باحترام التقاليد المحلية وقوانين البلدان المضيفة.
ووفقا لبيانات الخارجية، يغادر ما يقرب من 3 آلاف فلبيني إندونيسيا كل يوم للعمل بعقود مؤقتة في الخارج، وكثير منهم في الدول العربية حيث تميل النساء إلى العمل كخادمات في المنازل والرجال في قطاع البناء.