مقتل رجل العصابات الشهير "وايتي" بولغر في سجن أمريكي

هسبريس - إفي

قتل رجل العصابات الشهير بوستون جيمس "وايتي" بولغر اليوم في سجن فيرجينيا الغربية مشدد الحراسة بعد نقله إليه بساعات، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذي بوسطن جلوب).

وكانت إذاعة (دابليو في نيوز) المحلية قد نقلت قبلها بقليل أن سجينا قد تعرض للقتل فجرا، دون الكشف عن هويته.

وما تزال تفاصيل الحادث والوفاة مجهولة حتى الآن.

يشار إلى أن "وايتي" بولغر (89 عاما) والذي خلده النجم جاك نيكلسون بتجسيد شخصيته في فيلم (المغادرون The Departed) من إخراج مارتين سكورسيزي، كان زعيما للمافيا الأيرلندية في بوسطن في السبعينيات والثمانينيات.

وخلال هذين العقدين، خاضت عصابة بولغر، ومركزها جنوب بوسطن، وخصومها الإيطاليون أصحاب الصلات في نيويورك، معارك دموية للسيطرة على المدينة.

وهرب بولغر عام 1994 من بوسطن وظل طيلة 16 عاما مختبئا في شقة بسيطة في سانتا مونيكا (كاليفورنيا) مع رفيقته كاثرين جريج.

وأمام صعوبة العثور عليه، بدأ العملاء الفيدراليون التركيز على مهمة العثور على جريج، المعروف عنها هوسها بجراحات التجميل حتى عثروا عليهما في 2011 ، بعدما كان بولغر قد نجح في تغيير اسمه.

وأدين بولغر في 2013 بحكمين بالسجن المؤبد عن 11 عملية قتل ارتكبها أثناء قيادته لعصابة "تل الشتاء"، والتي كانت تسيطر على جانب كبير من تجارة المخدرات وعمليات الابتزاز والمراهنات غير القانونية في المدينة.