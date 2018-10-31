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الهند تحتفي بوحدة البلاد عبر الكشف عن أطول تمثال في العالم

الهند تحتفي بوحدة البلاد عبر الكشف عن أطول تمثال في العالم
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 05:35

كشفت السلطات في ولاية جوجارت بغرب الهند عن أطول تمثال في العالم للاحتفاء بوحدة الهند.

ويبلغ طول التمثال 182 مترا، ويجسد سردار فالاباي باتيل ، أحد أبطال كفاح الهند من أجل الحرية وأول نائب رئيس وزراء للبلاد.

ويعرف باتيل، وهو ينتمى لولاية جوجارت، بلقب " الرجل الحديدي للهند" ، حيث أنه قام بإقناع جميع الولايات الرئيسية للانضمام للاتحاد الهندي بعد الاستقلال عن الحكم البريطاني عام 1947.

وأهدى رئيس وزراء الهند ناريندار مودي، الذي ينحدر من ولاية جوجارت أيضا، تمثال باتيل لشعب الهند في الذكرى الـ142 لميلاد باتيل.

وبلغت تكلفة التمثال، الذي يقع على نهر نارمادا، 29.89 مليار روبية (430 مليون دولار).

واستغرق تشيد التمثال البرونزي، الذي يظهر باتيل وهو يرتدي الزي الهندي التقليدي، 33 شهرا، وشارك في عملية البناء 250 مهندسا و 3400 عامل ، وذلك بحسب ما ذكره مكتب الاعلام الهندي .

وقال مودي في خطابه" من أجل بناء هذا التمثال، تبرع مئات الآلاف من المزارعين من شتى أنحاء الهند بمعداتهم و أجزاء من أراضيهم، ودبت حركة كبيرة حول التمثال".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف انديا" أن الآلاف من رجال الشرطة قاموا بحراسة موقع التمثال خلال الافتتاح، حيث أن بعض السكان القبليين نظموا مظاهرات خلال الأشهر الماضية، حيث قالوا إن المشروع دمر الموارد الطبيعية.

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