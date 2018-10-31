النيابة العامة ترفض توجيه اتهامات بالتحرش جنسي إلى سلفستر ستالون

هسبريس - إفي

رفضت نيابة لوس آنجليس توجيه اتهامات للممثل سلفستر ستالون في تهمتي اعتداء جنسي يشتبه بوقوعهما في 1987 و1990، بحسب موقع (تي إم زد) المتخصص في أخبار المشاهير.

وقالت النيابة العامة نفسها إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد ستالون.

وكان الممثل والمخرج قد نفى الاتهامات الموجهة ضده بعدما أشارت تقارير محلية في ديسمبر الماضي إلى وجود تقرير أمني في مدينة سانتا مونيكا بكاليفورنيا يشير إلى أن ستالون اعتدى جنسيا على إمرأة مرتين في 1987 و1990.

وأكدت تلك المرأة أنه كان هناك شهود على الجريمة، ولكن الشهود لم يؤكدوا روايتها أمام السلطات، بحسب ما أوضحته النيابة اليوم.