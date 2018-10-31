24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لأول مرة .. المغرب يتقدم تسع مراتب في تصنيف ممارسة الأعمال (5.00)

  2. محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)

  3. السفير البريطاني رايلي يستكشف أغوار تاريخ "المغرب الروماني" (5.00)

  4. وهبي يطالب بنزع الصفة عن برلماني بحزب الأحرار (5.00)

  5. مهنيون: إضراب شاحنات نقل البضائع يشل الرّواج الاقتصادي بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | النيابة العامة ترفض توجيه اتهامات بالتحرش جنسي إلى سلفستر ستالون

النيابة العامة ترفض توجيه اتهامات بالتحرش جنسي إلى سلفستر ستالون

النيابة العامة ترفض توجيه اتهامات بالتحرش جنسي إلى سلفستر ستالون
هسبريس - إفي
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 10:14

رفضت نيابة لوس آنجليس توجيه اتهامات للممثل سلفستر ستالون في تهمتي اعتداء جنسي يشتبه بوقوعهما في 1987 و1990، بحسب موقع (تي إم زد) المتخصص في أخبار المشاهير.

وقالت النيابة العامة نفسها إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد ستالون.

وكان الممثل والمخرج قد نفى الاتهامات الموجهة ضده بعدما أشارت تقارير محلية في ديسمبر الماضي إلى وجود تقرير أمني في مدينة سانتا مونيكا بكاليفورنيا يشير إلى أن ستالون اعتدى جنسيا على إمرأة مرتين في 1987 و1990.

وأكدت تلك المرأة أنه كان هناك شهود على الجريمة، ولكن الشهود لم يؤكدوا روايتها أمام السلطات، بحسب ما أوضحته النيابة اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.