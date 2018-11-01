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الأعشاب والمياه تنقذ حياة امرأة تاهت أسبوعا في الصحراء

الأعشاب والمياه تنقذ حياة امرأة تاهت أسبوعا في الصحراء
هسبريس - رويترز
الخميس 01 نونبر 2018 - 06:55

قالت الشرطة الأمريكية ووسائل إعلام محلية إن امرأة، عمرها 53 عاما، عاشت ستة أيام في صحراء أريزونا على الأعشاب والمياه، بعد حادث وقع لسيارتها، حتى أنقذها مالك مزرعة وعمال على طريق سريع كانوا يلاحقون بقرة.

وبحسب إدارة السلامة العامة في ولاية أريزونا فإن المرأة، التي لم يتم الإفصاح عن اسمها، فقدت السيطرة على سيارتها يوم 12 أكتوبر على طريق زلق بفعل المطر قرب ويكنبورج بأريزونا على بعد 105 كيلومترات شمالي فينيكس.

وأفادت الإدارة بأن السيارة سقطت مسافة 15 مترا تقريبا في واد "وهبطت على شجرة مسكيت حيث ظلت معلقة". وأضافت أن المرأة التي أصيبت بجروح بالغة في الحادث، ظلت في السيارة عدة أيام ثم خرجت ونزلت من الشجرة وحاولت السير إلى خط سكك حديدية قريب بحثا عن العون.

وتمكنت من السير 457 مترا ثم انهارت عند قاع نهر جاف. ويوم 18 أكتوبر، عندما كان مالك مزرعة يدعى ديف موراليز (30 عاما) وطاقم صيانة للطرق يحاولون دفع بقرة إلى حظيرة من الطريق السريع 60، لاحظوا فجوة في سور قرب الطريق. ورأوا السيارة المحطمة بالأسفل، وعندما نزلوا شاهدوا أثار أقدام تبتعد عن المكان.

وقال موراليز للقناة المحلية التابعة لشبكة (إن.بي.سي) إن الأثار قادتهم إلى المرأة التي كانت تعاني جفافا شديدا وانتفاخا في العينين وكسورا في أضلاعها وخلعا في الكتف وإصابة في الرأس. وأضاف: "لست متأكدا من أنها كانت ستصمد هناك ليلة أخرى".

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1 - بلاد الإنسانية الوطنية الخميس 01 نونبر 2018 - 15:03
كل مواطن وانسان عنده قيمة في بلده بل يفرضها الدستور إلا المواطن المغربي الضعيف واوكدها الإنسان المغربي الضعيف الفقير.
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