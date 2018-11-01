24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية‬ (5.00)

  2. "الزهراوي" يقرب الجراحة بالمنظار من ساكنة وزان (5.00)

  3. المرض ينهي حياة الإعلامي المصري حمدي قنديل (5.00)

  4. "تسكيوين".. رقصة أمازيغية بالجنوب الشرقي تحظى باعتراف دولي (5.00)

  5. شعر الجراح يرفرف بأجنحة "الحمامة البيضاء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | السلطات اليابانية تبحث عن جزيرة اختفت شمال البلاد

السلطات اليابانية تبحث عن جزيرة اختفت شمال البلاد

السلطات اليابانية تبحث عن جزيرة اختفت شمال البلاد
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 01 نونبر 2018 - 14:56

تبحث السلطات اليابانية عن جزيرة اختفت في شمال البلاد بسبب العوامل المناخية.

وكانت إحدى جمعيات الصيادين في مدينة ساروفوتسو قد حذرت السلطات، في شتنبر الماضي ،من اختفاء الجزيرة الصغيرة التي تقع على بعد حوالي 500 متر من الساحل.

وقام أحد أعضاء جمعية الصيد المحلية، ويدعى توموهيكو كيهارا، بدراسة موقع الجزيرة ووجد أنها لم تعد مرئية من الساحل أو من القوارب التي تبحر في المنطقة.

وتندرج الجزيرة في السجلات الجغرافية لليابان منذ عام 1987؛ بارتفاع يصل إلى 1.4 مترا عن سطح البحر.

وفي عام 2014 اسمتها السلطات اليابانية "Esanbehanakitakojima" مثلها مثل 157 جزيرة أخرى غير مأهولة في السواحل اليابانية لتحديد شكل المياه الإقليمية.

ويمكن أن يعود اختفاء هذه الجزيرة لتقع الآن تحت البحر بسبب تآكلها بسبب المياه والجليد، وفقا لما ذكرته صحيفة "أساهي" المحلية نقلا عن مصادر من خفر السواحل. (إفي) ن و ف - أ ح/ر س

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - تحت سيدي حجاج بقليل الخميس 01 نونبر 2018 - 15:19
للتمعن في الصورة وتكبيرها وتقريبها فهي تجسد اسم محمد بالخط العربي الكوفي إنها جزيرة مضيئة واخاذة وستعود يوما إلى اصلها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.