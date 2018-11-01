السلطات اليابانية تبحث عن جزيرة اختفت شمال البلاد

هسبريس ـ مُتابعة

تبحث السلطات اليابانية عن جزيرة اختفت في شمال البلاد بسبب العوامل المناخية.

وكانت إحدى جمعيات الصيادين في مدينة ساروفوتسو قد حذرت السلطات، في شتنبر الماضي ،من اختفاء الجزيرة الصغيرة التي تقع على بعد حوالي 500 متر من الساحل.

وقام أحد أعضاء جمعية الصيد المحلية، ويدعى توموهيكو كيهارا، بدراسة موقع الجزيرة ووجد أنها لم تعد مرئية من الساحل أو من القوارب التي تبحر في المنطقة.

وتندرج الجزيرة في السجلات الجغرافية لليابان منذ عام 1987؛ بارتفاع يصل إلى 1.4 مترا عن سطح البحر.

وفي عام 2014 اسمتها السلطات اليابانية "Esanbehanakitakojima" مثلها مثل 157 جزيرة أخرى غير مأهولة في السواحل اليابانية لتحديد شكل المياه الإقليمية.

ويمكن أن يعود اختفاء هذه الجزيرة لتقع الآن تحت البحر بسبب تآكلها بسبب المياه والجليد، وفقا لما ذكرته صحيفة "أساهي" المحلية نقلا عن مصادر من خفر السواحل. (إفي) ن و ف - أ ح/ر س