24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دار السلام التنزانية تشن حملة لمكافحة المثلية
- "العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة
- مغادرة ريال مدريد تملأ جيوب المدرب لوبيتيغي
- "البيجيدي" يتهم مستشاري "البّام" بعرقلة المشاريع الملكية في الرباط
- ما أحوجنا إليك يا فرنسا!
هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية (5.00)
"تسكيوين".. رقصة أمازيغية بالجنوب الشرقي تحظى باعتراف دولي (5.00)
- الجواهري يربط ضعف مستوى الادخار لدى المغاربة بالبطالة والأمية - (103)
- التوقيت المدرسي الجديد يثير مخاوفَ من تقليص الحصص التعليمية - (80)
- المدارس الخصوصية بالمغرب تُوافق على التوقيت المدرسي الجديد - (75)
- منتوج مغربي جديد يشجّع الادخار لدى الفئات ذات الدخل غير القار - (65)
- علاقة حكيمي بحسناء إسبانية تثير فضول وسائل الإعلام الأوروبية - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطات اليابانية تبحث عن جزيرة اختفت شمال البلاد
تبحث السلطات اليابانية عن جزيرة اختفت في شمال البلاد بسبب العوامل المناخية.
وكانت إحدى جمعيات الصيادين في مدينة ساروفوتسو قد حذرت السلطات، في شتنبر الماضي ،من اختفاء الجزيرة الصغيرة التي تقع على بعد حوالي 500 متر من الساحل.
وقام أحد أعضاء جمعية الصيد المحلية، ويدعى توموهيكو كيهارا، بدراسة موقع الجزيرة ووجد أنها لم تعد مرئية من الساحل أو من القوارب التي تبحر في المنطقة.
وتندرج الجزيرة في السجلات الجغرافية لليابان منذ عام 1987؛ بارتفاع يصل إلى 1.4 مترا عن سطح البحر.
وفي عام 2014 اسمتها السلطات اليابانية "Esanbehanakitakojima" مثلها مثل 157 جزيرة أخرى غير مأهولة في السواحل اليابانية لتحديد شكل المياه الإقليمية.
ويمكن أن يعود اختفاء هذه الجزيرة لتقع الآن تحت البحر بسبب تآكلها بسبب المياه والجليد، وفقا لما ذكرته صحيفة "أساهي" المحلية نقلا عن مصادر من خفر السواحل. (إفي) ن و ف - أ ح/ر س