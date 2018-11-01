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الرئيسية | منوعات | أيرلندية تترك ثروة بـ30 مليون يورو لمنظمات غير حكومية

أيرلندية تترك ثروة بـ30 مليون يورو لمنظمات غير حكومية

أيرلندية تترك ثروة بـ30 مليون يورو لمنظمات غير حكومية
هسبريس - إفي
الخميس 01 نونبر 2018 - 00:45

تركت سيدة أيرلندية ثروة قيمتها 30 مليون يورو إلى خمس منظمات غير حكومية في بلدها، بعدما تمكنت من تحقيق ثروة ضخمة من الاستثمار في وسائل الإعلام وقطاع العقارات.

وتوفيت إليزابيث أوكيلي في 2016 عن عمر 92 عاما في مقاطعة لاويس وسط البلاد حيث قضت الفترة الأخيرة من حياتها التي عرفت خلالها بالكرم والتكتم، وفقا لما أبرزته الصحافة الأيرلندية اليوم دون أن تحدد ما إذا كان هناك ورثة آخرين للسيدة الراحلة.

وستحصل كل منظمة من الخمسة على ستة ملايين يورو من ثروة أوكيلي التي ولدت في مدينة تور الفرنسية ولكنها أصبحت يتيمة وهي في الثانية من عمرها ليتم إرسالها وقتها إلى أيرلندا.

وتزوجت أوكيلي في 1945 من العسكري ورجل الأعمال جون ويليام أوكيلي الشريك في شركة الويسكي الايرلندية "تولامور ديو".

وزادت أوكيلي من ثروتها بعد وفاة زوجها عام 1962 عبر الاستثمار في مجموعة "لينستر ليدر" الإعلامية والناشرة لعدة صحف إقليمية.

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