24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دار السلام التنزانية تشن حملة لمكافحة المثلية
- المغرب إلى أين؟
- منتوج مغربي جديد يشجّع الادخار لدى الفئات ذات الدخل غير القار
- سجن وجدة ينفي إضراب معتقلي جرادة عن الطعام
- نور الدين بكر: "تَّاوَاحد ما لقاها كِيبغاها" .. ولا تعليق على "حمادي"
هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية (5.00)
"تسكيوين".. رقصة أمازيغية بالجنوب الشرقي تحظى باعتراف دولي (5.00)
- الجواهري يربط ضعف مستوى الادخار لدى المغاربة بالبطالة والأمية - (105)
- التوقيت المدرسي الجديد يثير مخاوفَ من تقليص الحصص التعليمية - (82)
- المدارس الخصوصية بالمغرب تُوافق على التوقيت المدرسي الجديد - (75)
- منتوج مغربي جديد يشجّع الادخار لدى الفئات ذات الدخل غير القار - (66)
- علاقة حكيمي بحسناء إسبانية تثير فضول وسائل الإعلام الأوروبية - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإعفاء من الخدمة العسكرية يتسبب في إيقاف لاعب كرة مدى الحياة
أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الخميس عن إيقاف المدافع جانغ هيون سو مدى الحياة عن المشاركة مع المنتخب الوطني.
وجاء قرار إيقاف جانغ صاحب 58 مباراة دولية بسبب اكتشاف تزوير سجلات تتعلق بإعفائه من أداء الخدمة العسكرية.
وحصل جانغ (27 عاما) لاعب نادي طوكيو الياباني، على اعفاء من أداء الخدمة العسكرية نظرا لمساهمته في فوز المنتخب الكوري بدورة الألعاب الآسيوية في 2014.
ولكن اللوائح تنص على أنه في حال حصول أي شخص في كوريا الجنوبية على الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، فإنه يتعين على هذا الشخص قضاء 4 أسابيع في معسكر تدريبي، وأكثر من 500 ساعة في خدمة المجتمع على مدار ثلاث سنوات.
واعترف جانغ بتقديم سجلات خاطئة حول تفاصيل عدد ساعات خدمة المجتمع.
وجرى تغريم جانغ الذي شارك في جميع المباريات الثلاث لكوريا الجنوبية في مونديال روسيا، مبلغ قدره 30 مليون وون (26 الف و600 دولار).