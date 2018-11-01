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الإعفاء من الخدمة العسكرية يتسبب في إيقاف لاعب كرة مدى الحياة

الإعفاء من الخدمة العسكرية يتسبب في إيقاف لاعب كرة مدى الحياة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 01 نونبر 2018 - 11:30

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الخميس عن إيقاف المدافع جانغ هيون سو مدى الحياة عن المشاركة مع المنتخب الوطني.

وجاء قرار إيقاف جانغ صاحب 58 مباراة دولية بسبب اكتشاف تزوير سجلات تتعلق بإعفائه من أداء الخدمة العسكرية.

وحصل جانغ (27 عاما) لاعب نادي طوكيو الياباني، على اعفاء من أداء الخدمة العسكرية نظرا لمساهمته في فوز المنتخب الكوري بدورة الألعاب الآسيوية في 2014.

ولكن اللوائح تنص على أنه في حال حصول أي شخص في كوريا الجنوبية على الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، فإنه يتعين على هذا الشخص قضاء 4 أسابيع في معسكر تدريبي، وأكثر من 500 ساعة في خدمة المجتمع على مدار ثلاث سنوات.

واعترف جانغ بتقديم سجلات خاطئة حول تفاصيل عدد ساعات خدمة المجتمع.

وجرى تغريم جانغ الذي شارك في جميع المباريات الثلاث لكوريا الجنوبية في مونديال روسيا، مبلغ قدره 30 مليون وون (26 الف و600 دولار).

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