رضيعة تنجو بعد أن ألقى بها والدها من ارتفاع 70 مترا

هسبريس - متابعة

نجت رضيعة صينية حديثة الولادة عقب سقوطها من ارتفاع 70 مترا في جرف دفعها إليه والدها الذي أقر بأنه قام بذلك لعدم رغبته في أن يرزق بابنة أخرى، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

ونجت الطفلة بفضل سقوطها على شجرة كثيفة ظلت معلقة بها على مدار عشر ساعات إلى أن تم العثور عليها وإنقاذها من قبل شرطة بلدة ماجوي بمقاطعة جواندونج جنوبي الصين.

وأبلغ العاملون بالمستشفى التي ولدت بها الطفلة الشرطة حين لاحظوا اختفاء الرضيعة، وعقب استجواب والدها اعترف أنه حملها إلى جرف ووضعها داخل حقيبة بلاستيكية وألقى بها.

وقال الأب للشرطة إنه لا يريد طفلة أخرى لأن لديه اثنتين أخريين.

واعتقل الرجل وبدأت عملية بحث لإنقاذ الرضيعة التي نقلت بعدها للمستشفى قبل أن تعود لمنزلها مع والدتها.

وتسببت سياسة المولود الواحد في الصين، التي ألغيت منذ عامين فقط، في التخلي عن آلاف الطفلات على مدار عقود، نظرا لأن العديد من الأسر يفضلون إنجاب الذكور عن الإناث.