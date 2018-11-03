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الرئيسية | منوعات | ريدلي سكوت يحضّر الجزء الثاني من "غلادياتور"

ريدلي سكوت يحضّر الجزء الثاني من "غلادياتور"

ريدلي سكوت يحضّر الجزء الثاني من "غلادياتور"
هسبريس - إفي
السبت 03 نونبر 2018 - 00:20

بدأ المخرج البريطاني ريدلي سكوت العمل على الجزء الثاني من فيلم "Gladiator" أو "المصارع"، الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم في عام 2001.

ويدور الجزء الثاني حول شخصية لوثيوس، ابن لوسيا (كون نيسلون) وابن أخت كومودوس (خواكين فينيكس).

وذكرت مصادر مطلعة لمدونة "ديدلاين" المتخصصة أن سكوت مستعد للوقوف خلف الكاميرات مرة أخرى وكلف كتابة السيناريو لبيتر كريغ، الذي كتب سيناريو جزئين في سلسلة "The Hunger Games" أو "ألعاب الجوع".

وستنتج الجزء الثاني الثاني ستديوهات "باراماونت"، علما بأن شركة "دريم ووركس" كانت قد أنتجت الجزء الاول الذي ترشح لـ11 جائزة أوسكار نال خمس منها أبرزها أفضل فيلم وأفضل ممثل لراسل كرو.

ويدور الجزء الأول حول شخصية ماكسيموس (كرو) قائد الفيالق الرومانية المحبوب من الجميع حتى القيصر، ماركوس أوريليوس، الذي يختاره قبل وفاته لخلافته على حساب ابنه كومودوس الذي يتحرك بدافع من الكراهية ويعد مؤامرة ضد ماكسيموس ويحكم عليه هو وأسرته بالموت

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1 - سعيد حداد السبت 03 نونبر 2018 - 00:43
الكلادياتور مات في نهاية الفيلم... و يبدو ان الامر في غاية الصعوبة لانتاج سيناريو مقنع لجزء ثاني ناجح من الفيلم.. و اتوقع ان اي جزء اخر من هدا الفيلم سيكون مصيره الفشل
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-4
2 - 300 السبت 03 نونبر 2018 - 00:47
من افضل الافلام التي شاهدتها بالاضافة الى فيلم 300 .المرجو لمن يعرف اسم الجزء التاني من فيلم 300 ان يخبرني باسمه واين أجده
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