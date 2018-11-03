ريدلي سكوت يحضّر الجزء الثاني من "غلادياتور"

هسبريس - إفي

بدأ المخرج البريطاني ريدلي سكوت العمل على الجزء الثاني من فيلم "Gladiator" أو "المصارع"، الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم في عام 2001.

ويدور الجزء الثاني حول شخصية لوثيوس، ابن لوسيا (كون نيسلون) وابن أخت كومودوس (خواكين فينيكس).

وذكرت مصادر مطلعة لمدونة "ديدلاين" المتخصصة أن سكوت مستعد للوقوف خلف الكاميرات مرة أخرى وكلف كتابة السيناريو لبيتر كريغ، الذي كتب سيناريو جزئين في سلسلة "The Hunger Games" أو "ألعاب الجوع".

وستنتج الجزء الثاني الثاني ستديوهات "باراماونت"، علما بأن شركة "دريم ووركس" كانت قد أنتجت الجزء الاول الذي ترشح لـ11 جائزة أوسكار نال خمس منها أبرزها أفضل فيلم وأفضل ممثل لراسل كرو.

ويدور الجزء الأول حول شخصية ماكسيموس (كرو) قائد الفيالق الرومانية المحبوب من الجميع حتى القيصر، ماركوس أوريليوس، الذي يختاره قبل وفاته لخلافته على حساب ابنه كومودوس الذي يتحرك بدافع من الكراهية ويعد مؤامرة ضد ماكسيموس ويحكم عليه هو وأسرته بالموت