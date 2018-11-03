ناسا: "مترو طائر" ينتظر 750 مليون شخص

هسبورت - إفي

قدرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن 750 مليون شخص سيستخدمون الجو بحلول 2030 في تنقلاتهم داخل 15 مدينة حول الولايات المتحدة، وفقا لدراسة أجرتها الوكالة ونشرتها اليوم بسياتل في ولاية واشنطن الأمريكية.

وقال الباحث في (ناسا) ديفيز هاكنبرج "بحلول 2028 سيكون الجو قابلا للاستخدام ما يعني 750 مليون مسافر سنويا في 15 منطقة حضرية عام 2030"، وذلك خلال المؤتمر الأول للنقل الحضري الجوي في الولايات المتحدة.

وجمع هذا الحدث، الذي تنظمه (ناسا) والإدارة الفيدرالية للطيران والذي انطلق يوم الخميس في سياتل بالولايات المتحدة، 400 شخصا على الأقل لبحث مستقبل هذا القطاع..

كما أظهرت التقارير التي أعدها قسم مهمات البحث الجوي، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، أن الإسعاف الطائر لن يكون اقتصاديا لكن سيصبح له "أثرا كبيرا على الصالح العام".

ورغم أن النتائج النهائية لهذه التقارير لن تنشر قبل أشهر، إلا أن هاكنبرج كشف لوكالة (إفي) عن بعض الاكتشافات الأهم التي توصلت لها الابحاث مثل تسليم الطرود بعربات طائرة بدون طيار.