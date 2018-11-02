ناطحة سحاب مكسيكية تحصل على لقب الأكثر ابتكارا في العالم

هسبريس - إفي

حصل مبنى في العاصمة المكسيكية مكسيكو على لقب ناطحة السحاب الاكثر ابتكارا في العالم من قبل لجنة تحكيم جائزة ناطحة السحاب الدولية لعام 2018 ، حسبما أعلن المنظمون في مدينة مكسيكو.

واختار أعضاء لجنة التحكيم هذا المبنى من بين أكثر من ألف ناطحة سحاب مشيدة في جميع انحاء العالم بين 2016 و2017.

ونال مهندس برج ريفورما في العاصمة المكسيكية، بنجامين رومانو أمس الجائزة التي تعد من أشهر الجوائز في الهندسة المعمارية الدولية بمدينة فرانكفورت.

ويبلغ طول ناطحة السحاب المكسيكية 246 مترا وتم الانتهاء من تشييدها في 2016 حين تحولت لاعلى مبنى في مدينة مكسيكو وثاني اعلى مبنى في الدولة اللاتينية.