مشاجرة في حافلة تقتل 15 شخصا في الصين

هسبريس - إفي

ذكرت الصحافة الصينية، اليوم الجمعة، أن مشاجرة بين راكبة والسائق تسببت في سقوط حافلة في نهر يانجتسي ببلدية تشونغتشينغ الصينية الأحد الماضي مما أدى إلى مصرع 15 شخصا.

ونشرت الصحافة المحلية اليوم بعض اللقطات التي تظهر سيدة تصرخ وتضرب السائق -على ما يبدو بسبب عدم مروره بالمحطة التي كانت ترغب في النزول بها- ليشتبك معها ويفقد السيطرة على الحافلة.

وفي مقطع فيديو آخر، تظهر لقطات عبور الحافلة إلى الاتجاه المعاكس واصطدامها بسيارة أخرى، إلى أن تسقط في النهر.

واستقرت الحافلة التي كانت تقل 15 راكبا في قاع نهر يانجتسي -الأطول في الصين- حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد الماضي في بلدية تشونغتشينغ.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال الحافلة بعد محاولات استمرت عدة أيام، وتم استخراج 13 جثة حتى الآن.

وقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا في الصين بعدما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن امرأة هي التي كانت تقود السيارة التي اصطدمت بالحافلة، وأن الحادث كان بسبب سوء قيادتها، إلا أن الصور التي ظهرت اليوم أكدت أنها لا تتحمل مسؤولية الحادث.