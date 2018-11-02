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كُتّاب وآراء
موت "سوبر ماريو" الحقيقي عن عمر يناهز 84 عاما
توفي رجل الأعمال الأمريكي ماريو سيغال، الذي سميت لعبة "ماريو" الشهيرة باسمه، عن عمر يناهز 84 عاما، في ولاية واشنطن.
وذكر موقع "سياتل تايمز" المحلي، أن سيغال، توفي في ولاية واشنطن، السبت الماضي، وهو بين أفراد عائلته.
وقرر مصمّمون إطلاق اسم "ماريو"، على الشخصية الرئيسية تكريما لـ"ماريو سيغال"، بعد أن قامت شركة "ناينتندو"، في سبعينيات القرن الماضي، باستئجار مستودع منه، وفق المصدر نفسه.
ورغم الشهرة التي نالها بفضل لعبة الفيديو المنتشرة بجميع أنحاء العالم، إلا أن سيغال، لم يكن يفضل كثيرا الأضواء المسلطة عليه لهذا السبب، وإنما لطالما أراد أن يكون شهيرا بسبب أعماله وتجارته.
ووفق الموقع الأمريكي، تعتبر، اليوم، "سوبر ماريو"، اللعبة الأكثر مبيعا على الإطلاق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الله يرحمها روح مسكين اي واحد كان يحتاج شي حاجة
يساعدو عبر ما قال لا لشي حد ايه
انا الان دموعي راها تسيل ايه يا ماريو مشيتي وخليتنا فلخلا
خليتينا وحدنا فهاد الدنيا