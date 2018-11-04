سيدة أمريكية تدعي اغتصابها في حمام الطائرة

هسبريس - متابعة

تقارير صحفية تشير إلى أن امرأة أمريكية رفعت دعوى قضائية على شركة طيران أمريكية بسبب تعرضها للاغتصاب على يد راكب مخمور في دورة مياه الطائرة، فيما نفت الشركة هذه المزاعم مؤكدة أنها تعمل على توفير الأمن لكل ركابها.

ذكر موقع صحفية "ذا صن" البريطانية اليوم السبت ( الثالث من نوفمبر 2018)، أن امرأة أمريكية قاضت شركة طيران أمريكية، لأنها عجزت عن توفير الحماية لها بسبب تعرضها للاغتصاب على يد راكب مخمور كان معها على متن نفس الطائرة، على حد قولها.

وأوضح الموقع أن أوبري ل. (32 عاماً)، تزعم أن أحد الركاب تبعها إلى دورة المياه في الطائرة واعتدى عليها. وأضاف أن الطائرة الأمريكية كانت متوجهة من فينيكس عاصمة ولاية أريزونا إلى مدينة نيويورك في (يونيو من السنة الماضية).

وبحسب نفس المصدر، تدعي المرأة الأمريكية أن الراكب الذي اعتدى عليها كان في حالة سكر واضح عندما ركب الطائرة. وأردف أن طاقم الطائرة استمر رغم ذلك في تقديم المشروبات الكحولية له (حوالي ست مرات). وتابع أن المرأة أخبرت الطاقم بما تعرضت له في دورة مياه الطائرة، بيد أن أفراداً من الطاقم نقلوها بكل بساطة إلى مؤخرة الطائرة.

وفي نفس السياق، أشار موقع "دالاس نيوز" أن المرأة التي تنحدر من ولاية كولورادو سارعت إلى الذهاب للمستشفى بمجرد هبوط الطائرة في نيويورك. وأضاف أن المُعتدي المزعوم لم يتم إلقاء القبض عليه.

وأفاد موقع "هامبورغ مورغن بوست" الألماني أن المرأة الأمريكية اشتكت لاحقاً لدى شركة الطيران مما تعرضت له. وأضاف أن الشركة الأمريكية عرضت عليها مبلغ 5000 دولار كتعويض عن "الإزعاج"، الذي تعرضت له على متن الطائرة، وتفاجأت المشتكية من موقف الشركة لتقرر بعد ذلك التوجه إلى القضاء.

من جانبها نفت شركة الطيران الأمريكية بشدة مزاعم تعرض المرأة للاغتصاب في دورة مياه الطائرة، مؤكدة في بيان لها "نحن نرغب أن يتمتع كل عملائنا بتجربة سفر آمنة وإيجابية معنا، ونشعر بقلق بالغ من أي ادعاءات بسوء التصرف على متن طائراتنا أو في أي من منشآتنا".

وتابعت :"إذا اكتشف طاقمنا أو تم إخبارنا عن أي سوء تصرف مزعوم وغير قانوني قد يحدث على متن الطائرة، فإنه يتم الاتصال بالسلطات المختصة، التي تتدخل بمجرد وصول الطائرة إلى المطار".