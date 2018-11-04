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حقيقة صادمة: نصف النساء في العالم يعانين من سلس البول!

حقيقة صادمة: نصف النساء في العالم يعانين من سلس البول!
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 04 نونبر 2018 - 19:44

أفاد مسح أمريكي جديد أن نحو نصف النساء فوق سن الخمسين يقلن إنهن يعانين من سلس البول، بينما تسرّ كثيرات منهن بأنها مشكلة كبيرة.

ومن بين أكثر من ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و80 عاماً شاركن في المسح، قالت 43 في المائة من النساء اللواتي تراوحت أعمارهن بين 50 و64 عاماً إنهن يعانين من سلس البول، وكذلك 51 في المائة من البالغات 65 عاماً أو أكبر.

ويقول القائمون على المسح إن بالرغم من ذلك، فإن ثلثي النساء اللواتي يعانين من هذه الحالة لم يتحدثن إلى طبيب حول المشكلة. وتقول 38 في المائة فقط إنهن كن يقمن بتمارين "كيجل" لتقوية العضلات التي يمكن أن تساعد في حبس البول.

وتعتمد العديد من النساء ببساطة على استراتيجيات للتكيف، مثل استخدام الحفاضات والحد من استهلاك السوائل وارتداء الملابس الداكنة لإخفاء أي مؤشر على التسرب.

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