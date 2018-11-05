أسرة استرالية تعثر على ثعبانها المفقود بعد غيابه شهرين عن المنزل

هسبريس - د.ب.أ

عثرت أسرة أسترالية على ثعبان أليف يعيش معها فى المنزل بمدينة أديلايد بجنوب البلاد، بعد تسلله عبر أحد ثقوب التهوية ومنع دخول الحشرات بإحدى نوافذ المنزل، واختفائه أكثر من شهرين.

وكان الثعبان جيمي، الذي يبلغ طوله مترين، اختفى في غشت الماضي، وجابت صاحبته سامانتا إيفينز، وابنها لاتشي /18 عاما/ الشوارع على مدى أيام بحثا عنه، وقاما بتوزيع ملصقات تحمل صورته ومكتوب عليها "ثعبان مفقود"، ووصف لجيمي بأنه "طيّع وودود".

وعثرت الأسرة على الثعبان - موطنه استراليا- في الأسبوع الماضي ، مستلقيا في الشمس في ساحة منزل أحد الجيران، حيث قام صائدو الثعابين بالسيطرة عليه، وإعادته إلى أصحابه الذين غمرتهم السعادة لرجوعه، بحسب ما ذكرته محطة "إيه بي سي" الاسترالية اليوم الإثنين.

واحتضنت إيفينز الثعبان الأليف وقبلته، بعد أن تعرفت عليه من خلال وجود بقع بنية اللون(نمش) على وجهه وبعض إجزاء جسمه.