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الرئيسية | منوعات | أسرة استرالية تعثر على ثعبانها المفقود بعد غيابه شهرين عن المنزل

أسرة استرالية تعثر على ثعبانها المفقود بعد غيابه شهرين عن المنزل

أسرة استرالية تعثر على ثعبانها المفقود بعد غيابه شهرين عن المنزل
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 05 نونبر 2018 - 10:42

عثرت أسرة أسترالية على ثعبان أليف يعيش معها فى المنزل بمدينة أديلايد بجنوب البلاد، بعد تسلله عبر أحد ثقوب التهوية ومنع دخول الحشرات بإحدى نوافذ المنزل، واختفائه أكثر من شهرين.

وكان الثعبان جيمي، الذي يبلغ طوله مترين، اختفى في غشت الماضي، وجابت صاحبته سامانتا إيفينز، وابنها لاتشي /18 عاما/ الشوارع على مدى أيام بحثا عنه، وقاما بتوزيع ملصقات تحمل صورته ومكتوب عليها "ثعبان مفقود"، ووصف لجيمي بأنه "طيّع وودود".

وعثرت الأسرة على الثعبان - موطنه استراليا- في الأسبوع الماضي ، مستلقيا في الشمس في ساحة منزل أحد الجيران، حيث قام صائدو الثعابين بالسيطرة عليه، وإعادته إلى أصحابه الذين غمرتهم السعادة لرجوعه، بحسب ما ذكرته محطة "إيه بي سي" الاسترالية اليوم الإثنين.

واحتضنت إيفينز الثعبان الأليف وقبلته، بعد أن تعرفت عليه من خلال وجود بقع بنية اللون(نمش) على وجهه وبعض إجزاء جسمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - naciri الاثنين 05 نونبر 2018 - 12:04
الله الله على الثعبان المحظوظ فالمغرب شحال من واحد خرج ما رجع وما سول فيه حتى واحد اقرؤوا ما بين السطور وما لم يقال
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2 - Driss Elmansouri الاثنين 05 نونبر 2018 - 12:13
عش نهار تسمع خبار (كل العالم يخاف من الثعبان وهذه العائلة تربيها داخل منزلها، يا للعجب !!!!!)
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3 - ياسين الفكيكي الاثنين 05 نونبر 2018 - 12:31
تربية الثعابين هواية ممتعة فهي حيوانات ودودة وجميلة اذا اتقنا التعامل معها لذا انصح المبتدئين بتجنب تربية الافاعي العاصرة لأنها تصل الى احجام ضخمة وتصبح غير مرغوب فيها و انصحهم في البداية بتربية افاعي صغيرة و ودودة جدا كأفعى الذرة او الافعى الملك او افعى الكرة و القيام بحملها كثيرا حتى تألف ذلك في البداية طبعا تكون مشاكسة و تعض كثيرا لكن ذلك يهون في سبيل هذه المخلوقات الرائعة المناسبة جدا للاطفال فهي لا تسبب الحساسية و نظيفة جدا لكن يجب الاهتمام بظروف عيشها خاصة الاطعام كتجنب الفئران الحية و مساحة الحوض المناسبة و الاضاءة و الحرارة والانتباه في فترة البرد حيث تصاب بالكثير من الامراض و الالتهابات التنفسية.
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