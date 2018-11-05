هنود يستخدمون جرارا لسحق أنثى نمر حتى الموت بعد أن قتلت رجلا

هسبريس - متابعة

قال مسؤولو غابات في الهند اليوم الاثنين إن قرويين غاضبين انهالوا بالضرب على أنثى نمر وسحقوها حتى الموت بجرار في شمال البلاد بعد أن قتلت رجلا.

يشار إلى أن الحادث هو الثاني المثير للجدل في الهند الذي يجري خلاله قتل أنثى نمر خلال أيام. فقد قتل قناصة يوم الجمعة الماضي بالرصاص أنثى نمر كانت معروفة باسم "أفني" للاعتقاد بأنها قتلت 13 شخصا في العامين الأخيرين في غرب الهند.

وفي حادث أمس الأحد ، قام حشد غاضب من نحو 300 قروي بالسير إلى المنطقة الأساسية لمحمية دودهوا للنمور في ولاية أتر براديش شمالي البلاد ، واعتدوا بالضرب على حراس الغابات وهاجموا أنثى النمر بقضبان حديدية ورماح وفؤوس ، حسبما قال مسؤول الغابات ماهافير كوجلاجي.

وجاء العنف ضد الحيوان الأنثى بعد أن قامت بنهش رجل في المحمية في وقت متأخر مساء الأحد.

وقال كوجلاجي :"ضربها القرويون الغاضبون بلا رحمة وسحقوها حتى الموت باستخدام جرار" ، مضيفا أنه تم تسجيل قضية بموجب قانون حماية الحياة البرية.

وقال المسؤول إن النمر هو حيوان وطني في الهند وأنه سوف يتم القبض على أشخاص قريبا.

وقال القرويون إن النمر الأنثى هاجمت رجلا آخر قبل أسبوعين.

وتقع قرية تشالتوا بالقرب من المنطقة الرئيسية في المتنزه ، وقد قاوم سكانها جهودا من جانب إدارة الغابات لنقلهم ، حتى بعد أن حذرت السلطات من الخطر على البشر من الحيوانات البرية ، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

ولجأ بعض الهنود إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت للاحتجاج على قتل أنثتي النمر ، قائلين إن العمليتين تسلطان الضوء على الصراع بين البشر والحيوانات في مناطق عديدة من البلاد.

ويأتي الحادث الأخير وسط خلاف حول قتل "أفني" ،حيث انتقد نشطاء الحياة البرية وزارة الغابات قائلين إنه كان من الممكن أن تسيطر عليها بدلا من قتلها ، حيث أن قتلها قد جعل شبليها يتيمين.

وانتقدت وزيرة تنمية المرأة والطفل مانيكا غاندي ،وهي أيضا من أشهر المدافعين عن الحياة البرية، السلطات لأنها أمرت بـ"القتل المروع" لأفني ، قائلة إن إدارة الغابات انتهكت عدة قواعد ، عبر عدم تهدئة أنثى النمر على سبيل المثال.

وكتب السياسي المعارض راهول غاندي على تويتر ،نقلا عن بطل الحرية الهندي مهاتما غاندي، أنه :"يمكن الحكم على عظمة أمَّة عبر الطريقة التي تعامل بها حيواناتها".

يشار إلى أن الهند هي موطن لأكبر عدد من النمور في العالم في البرية. وتشير التقديرات إلى أن عدد النمور في الهند وصل إلى 2226 نمرا في آخر إحصاء في عام 2014 ، وفقا للهيئة الوطنية الهندية للحفاظ على النمور.