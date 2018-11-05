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بطل ملاكمة سابق يلقى حتفه خلال مسابقة لتناول أكبر قدر من قطع حلوى محلية

بطل ملاكمة سابق يلقى حتفه خلال مسابقة لتناول أكبر قدر من قطع حلوى محلية
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:50

لقي بطل ملاكمة سابق بالأرجنتين وأمريكا الجنوبية حتفه أمس الأحد خلال مسابقة لتناول أكبر قدر من قطع حلوى "ميديالوناس" التي تستهلك على نطاق واسع في البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام أرجنتينية أن ماريو ميلو، الذي أحرز عددا من الألقاب في رياضة الملاكمة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كان يشارك في الدورة الأولى من مسابقة لالتهام أكبر قدر من قطع الحلوى في الدقيقة الواحدة، مشيرة إلى أن المسابقة جرى نقلها مباشرة على شاشة التلفزيون.

وأضافت أن ميلو، الذي كان يعاني من مرض السكري، لفظ أنفاسه الأخيرة أمام الحضور بأحد الفضاءات الخضراء بمنطقة بينامار الواقعة بضواحي بوينوس أيريس حينما كان يلتهم حلوى "ميديالوناس"، مبرزة أن مهنيين متخصصين حاولوا إسعافه على الفور لكن دون جدوى.

وأشارت المصادر ذاتها إلى ان طفلة كانت ستواجه بدورها خلال هذه الفعالية مصير ميلو قبل أن يتدخل احد عناصر الإسعاف لإنقاذها من موت محقق.

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