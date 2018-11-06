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كُتّاب وآراء
مصرع رجل في هجوم لسمكة قرش بإحدى جزر أستراليا السياحية
لقى رجل (33 عاما) مصرعه جراء تعرضه لهجوم من سمكة قرش في يتسوندايس، شمال شرق أستراليا، ليصبح بذلك الضحية الثالثة في نفس المنطقة منذ شتنبر، حسب ما أفادت اليوم وسائل إعلام محلية.
ووقع الهجوم حين كان الرجل يسبح ويمارس رياضة التجديف بالقارب مع أصدقائه، في منطقة سياحية، بحسب محطة "إيه بي سي" المحلية. وتم إجلاؤه إلى مستشفى بولاية كوينزلاند لإجراء عملية جراحية، لكنه لفظ أنفاسه هناك.
وقال أحد رجال الإنقاذ، ويدعى بن ماكولي، إن الضحية"أصيب بعدة لدغات خطيرة ونزيف حاد وأزمة قلبية".
ويعتقد المسعفون أن هذا الهجوم كان أسوأ من هجومين سابقين وقعا في شتنبر، حيث فقدت فتاة (12 عاما) ساقها وأصيبت امرأة أخرى (46 عاما) إصابة خطيرة.
يشار إلى أن أستراليا لديها حوالي 2210 عينات من القرش الأبيض، الذي يعتبر الأكثر خطورة، وفقا لدراسات أجرتها وكالة العلوم الحكومية (CSIRO) في بداية العام.